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女子欠繳酒駕及罰款5萬餘元　強制執行扣保險後立即繳清

▲台南麻豆區50歲陳姓女子，涉嫌酒駕等被罰共5萬5千元未繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押陳女保險契約，陳女獲悉後立即全部繳清。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南麻豆區50歲陳姓女子，涉嫌酒駕等被罰共5萬5千元未繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押陳女保險契約，陳女獲悉後立即全部繳清。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南麻豆區50歲陳姓女子，於2018年間涉嫌酒駕等被罰共5萬5千元未繳，經移送行政執行署台南分署強制執行，經扣押陳女保險契約，陳女獲悉後立即全部繳清。

台南分署指出，陳女駕駛汽車在安南區郡安路五段遭警員查獲於5年內酒精濃度超過規定標準2次以上，且在吊扣駕照期間，分別遭台南市交通局裁處新台幣38500元及12000元罰鍰，合計金額5萬500元，因逾期未繳納，經台南市交通局移送法務部行政執行署台南分署（下稱台南分署）強制執行。

台南分署表示，本案於2022年1月間收案，執行人員調查陳女有保險契約可供執行，乃核發執行命令扣押陳女保險契約，陳女知悉後，到台南市交通局繳清全部罰鍰。

台南分署呼籲，用路人應遵守交通安全規則並按時繳納高速公路通行費，如果不慎違規或一時遺漏，亦應於繳納期限屆滿前自行繳納交通罰鍰及費用，切勿心存憢悻，挑戰公權力。並提醒，民眾若有經濟困難而無法一次清償，可檢具相關證明文件申請分期繳納，如拒不繳納，台南分署將強力執行。

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