獨眼男無照酒駕帶黏TT銅板繳罰單　執行署「洗錢」清點直喊：胎哥

記者黃哲民／台北報導

新北一名67歲陳姓男子因病瞎了一眼，3年前仍酒後無照騎機車回家被查獲，他拒做酒測，挨罰共9萬9000元，日前得知他在雲林的房子將因欠繳罰單要被查封貼封條，陳翁急忙帶著一袋陳年銅板和幾張皺巴巴的鈔票，趕往行政執行署新北分署辦分期付款，承辦人員邊「洗錢」清點邊強忍「胎哥感」，終於湊足3500元支付頭期款，其餘分25期繳納。

▲陳姓男子一眼幾乎全盲仍無照酒後騎機車，因欠繳罰單以致房子將被貼封條，急忙帶陳年沾黏銅板繳錢 。（圖／行政執行署新北分署提供）

據悉，陳男帶來的銅板與鈔票是多年隨手所存，3張一千元鈔票和2張一百元鈔票雖捏成一團、外表皺巴巴，經細心攤平後，僅一張一千元鈔票因金屬防偽線脫落而被拒收，但整袋銅板多半又髒又舊，有些相互黏住，承辦人員邊「洗錢」邊強忍「胎哥感」，還得擦乾分類、逐一細數。

▲陳姓老翁一眼幾乎全盲仍無照酒後騎機車，因欠繳罰單以致房子將被貼封條，急忙帶陳年沾黏銅板繳錢 。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳男滿腹怨氣，沒感謝承辦人員幫忙清理，反而數落動作太慢。現年67歲的陳男家住新北市新莊區，一隻眼睛因病幾乎全盲、早已無業，他是在2019年5月深夜無照酒後騎機車，快到家前被警員攔檢查獲，他拒做酒測，連同無照駕駛共被裁罰9萬9000元。

陳男遲遲沒繳罰單，去年（2021年）4月被移送新北分署強制執行，新北分署扣押陳男名下存款8500多元，清查發現陳男在雲林北港朝天宮附近有房子與土地，囑託行政執行署嘉義分署就近發函地政機關辦理查封登記，預定近日要去陳男的房子貼封條。

▲陳姓老翁一眼幾乎全盲仍無照酒後騎機車，在家門前被警員查獲，他很不服氣 。（圖／行政執行署新北分署提供）

陳男接獲通知，日前趕緊帶錢到新北分署洽辦分期付款，他很不甘心，埋怨當年開單警員不講理，自認都已經騎到家門口還被取締，非常不服氣，陳男還說小孩都不理他，目前僅靠政府每月補助4000多元過活，他只需要留1000元生活，其他3500元可以用來分期繳罰單。

新北分署准陳男共分26期繳清罰鍰，並呼籲民眾切勿酒駕及無照駕駛，以免害人害己，又傷荷包，萬一遭受裁罰，應勇於面對，自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒駕罰鍰案件持續強力執行的決心，「一塊錢也不放過」。