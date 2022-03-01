「戰爭叫囂都來自不上戰場的人」！謝和弦點名這4人：先去當兵

▲謝和絃點名林昶佐（左起）、林飛帆、蔣萬安、連勝文，去國軍人才招募中心索取簡章。（合成圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

俄羅斯侵略烏克蘭相當引發台灣人的關注，立法委員林昶佐日前就發文聲援烏克蘭，不料卻被藝人謝和弦留言開酸「兵要不要先去當一下」，引來6700多名網友朝聖按讚。而謝和弦今（1日）再發文引述英國文學家喬治歐威爾（George Orwell）說法，並點出4名政治人物，開酸「請自行洽詢國軍人才招募中心索取簡章。」

謝和弦1日晚間在臉書自稱是「兵役檢驗機阿扣謝和弦」，並引述英國文學家喬治歐威爾經典名言，「所有的戰爭宣傳，所有的叫囂、謊言和仇恨，都來自那些不上戰場的人。」標記林昶佐、蔣萬安、林飛帆以及連勝文等4人，要求他們自行洽詢國軍人才招募中心索取簡章，或電洽0800-000-050免付費專線。

▲謝和弦日前反酸林昶佐，引發上千人朝聖。（圖／翻攝林昶佐臉書）

謝和弦文中還附上自己當兵時的照片，並在一旁再次狠酸4人，「講的都很有道理！但是兵要不要先去當一下？」文章一曝光後，馬上吸引4000多名網友按讚，紛紛留言「超認同，麻煩打仗先派這些人去試水溫」、「給那些逃兵立委一張志願留營表」、「超有道理」、「一次嘴三個陣營的人，扣哥好狠」、「到底吃了什麼可以讓邏輯變這麼強」。

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