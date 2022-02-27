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台灣沒地方躲！他支持「恢復1年徵兵制」：否則戰爭只能等死

▲國軍111年春節加強戰備，城鎮戰對抗演練。（圖／記者林敬旻攝）

▲部落客「我是小生」支持恢復一年徵兵制。（示意圖／記者林敬旻攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

看到俄烏兩國廝殺，網上出現各種討論，許多網友都認為，台灣應該恢復2年兵制，更要取消4個月兵役。知名網紅、部落客「我是小生」則發文，說他看到新聞畫面中，飛彈炸到平民居住的大樓，不禁假想台灣若發生戰爭，以海島國家來說，根本沒有地方可以逃，「所以，824T防砲退伍的我，支持恢復一年徵兵制。」

「我是小生」26日晚上11點半左右在粉專發文，文中表示，這兩天他跟老婆都有在關注烏克蘭的新聞，看到飛彈炸到平民居住的大樓，老婆就問他，「如果真的發生戰爭，我們可以躲到哪裡？」對這個問題，他的答案只有一句，「老實說，還真的沒有。」

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▲▼漢光演習,陸軍特戰指揮部,國軍官兵,反空機降作戰演練,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,特戰官兵。（圖／記者李毓康攝）

▲小生認為，訓練義務役最重要的目的，是要當過兵的人能成為基礎戰力。（示意圖／記者李毓康攝）

小生指出，身為海島國家，台灣不像烏克蘭有其他接壤國家可以逃，能選的只有背水一戰，「所以，824T防砲退伍的我，支持恢復一年徵兵制。」至於很多人會覺得當兵是浪費時間，他覺得這是邏輯謬誤，「覺得浪費時間那是訓練不精實，該做的應該是加強訓練，而不是乾脆不當了。」

以他的經歷來說，「拿65K2打過滿靶、跳過砲操、下過基地、經歷過高裝檢」，雖然退伍後會忘記細節，但至少整個部隊的運作流程有基本概念，戰時只要複習一下，就有基礎戰力，這也是訓練義務役最重要的目的。

小生也表示，因為這幾十年都算是承平時代，部隊只需要維持基本的裝備保養和運作，所以才會看起來很廢，都是在打掃、甚至做很多沒意義的事情，「但如果完全不去體會熟悉這些流程，真的戰爭就只能等死。」他也希望女生可以打過靶，至少知道怎麼開槍保護自己，尤其是想到戰時他得上前線，就會更希望老婆有自保的技能，「畢竟戰爭就是這麼殘酷，不分性別、不分年齡、不管顏色。」

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