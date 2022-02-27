　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連勝文讚烏克蘭士兵無畏勇氣　「國民黨字典裡也沒有『投降』！」

▲▼烏克蘭蛇島。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭蛇島已被俄軍佔領。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

日前一段俄羅斯對駐蛇島烏克蘭軍發動攻擊時的影片曝光，儘管俄羅斯軍逼迫烏克蘭士兵舉白旗投降，但烏軍仍然不肯放棄，甚至在生命的最後一刻直嗆對方「去你X的」，最終犧牲。對此，國民黨副主席連勝文表示，烏克蘭戰士展現無畏勇氣，而國民黨自創黨以來，經歷多場戰役，也未曾屈服於武力脅迫，「字典裡就沒有『投降』這兩個字！」

一段號稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光，瞬間引發熱議。根據CNN報導，影片中的俄羅斯軍官向蛇島上的烏克蘭軍隊表示，「這是一艘軍艦，這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，以避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」試圖要求駐守蛇島的烏克蘭軍隊投降。

儘管身處危機，但烏克蘭士兵卻沒有臨陣脫逃，更直接回嗆髒話「俄羅斯戰艦，去你X的」，隨後則是在俄羅斯的攻擊下葬身戰火。而烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，俄羅斯入侵位於黑海的蛇島，並佔領該島，而駐守在當地的烏克蘭士兵已不幸全數陣亡。

對此，連勝文表示，烏克蘭駐守蛇島的戰士，在面臨侵略者威脅之下，一句「Go fxck yourself」，展現了無畏的勇氣，以及慷慨就義的悲壯，「最後全體陣亡，也讓所有看到這個新聞的人為之動容！ Respect！」

連勝文表示，中國國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，期間經歷陸戰、炮戰、海戰、空戰多場戰役，也從未屈服於武力的脅迫之下，「中國國民黨創黨以來，字典裡就沒有『投降』這兩個字！」

連勝文質疑，自己也非常好奇，當塔綠班面臨同樣的生死關頭之際，是否還是只會出一張嘴，「發射口水，或繼續在舒適的冷氣房中，用鍵盤保護台灣？」

連勝文表示，全世界許多的國家，包括台灣，都加入譴責俄羅斯的行列！俄羅斯的侵略行為的確令人髮指，但是狂人普丁，既然決定了發動這場戰爭，勢必對於世界各國的反應及可能面臨的國際制裁有所算計，「所以此時此刻，所有國際制裁都已經來不及阻止俄國的侵略行為了！」

連勝文指出，更何況在普丁的同溫層中，一定有許多人把他當英雄，而俄國一定也有相同的鷹犬側翼及覺青，對於當權者的暴行也是同樣地只會歌功頌德，「因此普丁根本不會在意國際的制裁及相關制裁對於俄國人民的影響。」

對於台灣加入對俄國的制裁，連勝文質疑，雖然符合國際正義，但如同西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦宣佈與俄國斷交一樣，「到底對俄國會有多大的實質衝擊？」

對於戰事影響，連勝文指出，應該透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，「同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，這比只出張嘴好多了！」

連勝文表示，在台烏克蘭人應該不多，不管是求學、工作或是長居者，這時必定備受煎熬，「台灣政府與社會應該主動幫助這些在台烏克蘭僑民，才能真正彰顯台灣所標榜的人道價值！」

►這些飾品不只可愛還能「招桃花」

ET快訊
糗！俄坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯
俄轟美制裁「國際太空站會墜毀」　馬斯克一圖神回嗆爆
快訊／國道10號火燒車！　火煙劇烈狂燒
俄兵被俘求救「拜託打給指揮官」　父母嚇壞：你在烏克蘭做啥
普丁「騎虎難下」　各國最新動作曝！醫：可能有轉圜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台南家戶所得六都墊底　陳以信：黃偉哲該跟賴清德學怎麼幫台南賺錢

烏克蘭召集250萬後備軍人抗俄　國防院：台灣後備關鍵在「教召」

跟上潮流！朱立倫連結元宇宙　用NFT活化國民黨文物

俄羅斯入侵烏克蘭　我國防智庫、國防院示警：台灣應提早防範

連勝文讚烏克蘭士兵無畏勇氣　「國民黨字典裡也沒有『投降』！」

任內最後一次！拚「一日北高」凌晨抵高雄　柯文哲：凡事盡力而為

共軍4批「高空氣球」飄進台灣上空地點曝光　國防部回應了

民眾黨參選人全到場！「一日北高」被批造勢　柯文哲：小小年紀就學造謠

蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

大白鵝集體散步超守秩序！　嘎嘎狂叫：像幼稚園帶隊XD

沒帶眼鏡！用有度數蛙鏡救急　高中妹神情超專注...同學憋笑

聯合國「譴責俄侵烏」表決　俄羅斯自投反對、中國棄權

烏克蘭總統闢謠投降假消息　自拍影片斥：不會放下武器

恐怖畫面曝！騎士閃三寶違停車摔倒遭輾死　砂石車司機嚇傻

台南家戶所得六都墊底　陳以信：黃偉哲該跟賴清德學怎麼幫台南賺錢

烏克蘭召集250萬後備軍人抗俄　國防院：台灣後備關鍵在「教召」

跟上潮流！朱立倫連結元宇宙　用NFT活化國民黨文物

俄羅斯入侵烏克蘭　我國防智庫、國防院示警：台灣應提早防範

連勝文讚烏克蘭士兵無畏勇氣　「國民黨字典裡也沒有『投降』！」

任內最後一次！拚「一日北高」凌晨抵高雄　柯文哲：凡事盡力而為

共軍4批「高空氣球」飄進台灣上空地點曝光　國防部回應了

民眾黨參選人全到場！「一日北高」被批造勢　柯文哲：小小年紀就學造謠

蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭

台南家戶所得六都墊底　陳以信：黃偉哲該跟賴清德學怎麼幫台南賺錢

許維恩新婚3個月傷心「和王家梁分房睡」　夫妻傳染致上吐下瀉就醫

福壽山農場千櫻盛開　9點不到園區爆滿！估湧4000人

藍寶堅尼遭憤怒羊撞出20多道凹痕　他調監視器苦笑：可能洗太乾淨

烏克蘭召集250萬後備軍人抗俄　國防院：台灣後備關鍵在「教召」

說好不殺百姓？聯合國：烏克蘭已64平民喪命　大多死於砲擊和空襲

普丁入侵烏克蘭恐招反效果！拜登：促使歐盟團結北約　俄將受嚴懲

全球10國禁俄羅斯班機飛越領空　「民主國家天空容不下你」

看起來有C！恩愛完被分手「說我太騙」A杯妹哭了：現在都有墊啊

「監獄兔」狂抖門再一拳暴力拆龍越獄　奴才累：5分鐘撿3次

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

政治熱門新聞

共軍4批高空氣球飄進上空地點曝光　國防部回應了

快訊／北市公布案20486足跡　連逛新光三越A11、南西館及信義遠百

黃士修揭烏克蘭解套方式　喊話台向美宣戰

快訊／好消息！歷經46小時緊急撤僑　18僑民平安抵達波蘭

「進口烏克蘭妹」掀反華　韓粉農民：娶烏克蘭妹子幫脫離戰區

蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

「一日北高」被批造勢　柯：小小年紀就學造謠

快訊／板橋涮涮鍋店員工確診！　曾去過美髮店、早餐店、2家健身房

柯文哲挑戰「一日北高」：盡力而為

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

喜來登確診者Ct值28.6　足跡爆多

烏克蘭人錄影求美國總統派兵　「不然烏克蘭、台灣很快會被佔領」

蔡其昌賀中職第六隊成軍　釣出「台南Josh」：你確定？

借鏡烏克蘭！一夜之間動員後備戰力　國防部副部長：兵役制度很重要

更多熱門

相關新聞

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

俄軍坦克沒油停路邊　烏克蘭人酸：幫你拖回俄羅斯？

俄羅斯揮兵攻打烏克蘭，目前俄軍更是逼近基輔，許多烏克蘭人民親自拍下家園遭到坦克與裝甲車入侵的畫面，並po上網，也讓外界看到他們的無奈與悲痛。不過近日卻有一則影片顯示，有俄軍坦克因為沒油，只能尷尬停在路邊，並遭烏克蘭居民狠酸，「要不要幫你把車拖回俄羅斯。」網友也不禁質疑，這就是俄羅斯的軍備實力嗎？

俄烏開戰／標普下調俄信用評級到「垃圾級」

俄烏開戰／標普下調俄信用評級到「垃圾級」

烏克蘭人「肉身擋坦克」震撼片曝光

烏克蘭人「肉身擋坦克」震撼片曝光

瑞莎不忍了怒嗆普丁！228字罕見爆氣

瑞莎不忍了怒嗆普丁！228字罕見爆氣

5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

5句話看懂國內親中勢力發言　醫：只檢討受害者

關鍵字：

烏克蘭俄羅斯國民黨連勝文

讀者迴響

熱門新聞

變天速度快！明最凍13度2區迎雨

氣質女神「皮衣激戰」不雅片瘋傳！　洩畫面出處回應

德國怒了！贈送烏500枚刺針飛彈

27歲網紅驚傳急性胰腺炎過世

烏克蘭有援軍了　白俄民主派：加入保衛烏克蘭行列

吳奇隆遭傳將離婚　前妻馬雅舒一席話再成焦點「婚變主因被翻出」

共軍4批高空氣球飄進上空地點曝光　國防部回應了

今晨9.8℃！3波冷空氣接力　劇烈變天時間曝

吳宗憲拋震撼彈爆「與梁靜茹未婚生子」

快訊／基輔2次大爆炸　火光炸亮夜空

台開證實發不出薪水　跳票累計達10億

大S「離婚內情」首曝光！小S脫口認：她不快樂

快訊／美英歐聲明：把俄國銀行逐出SWIFT

他騎機車去汽車展間女友嫌丟臉

甜心主播爆不倫「車內尖叫大哭58秒片」曝光！

更多

最夯影音

更多
KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩

KKBOX風雲榜／艾薇氣勢奪風雲歌手　《失重前幸福》《甘蔗掰掰》LIVE超穩
怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

怕愛犬著涼！奴才貼心幫蓋被　小惡霸「短腿一踢」無情拒絕

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

許凱傲嬌「妳凍死我不會心疼」　下一秒拉著吳謹言「哈氣暖手」

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

俄軍導彈就砸在自家院子...　烏克蘭居民嘆： 該怎麼生存？

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

呂佳宜爆不倫人夫「12分鐘片」全曝光！　 稱被威脅才主動說愛他

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面