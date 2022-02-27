連勝文讚烏克蘭士兵無畏勇氣　「國民黨字典裡也沒有『投降』！」

▲烏克蘭蛇島已被俄軍佔領。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

日前一段俄羅斯對駐蛇島烏克蘭軍發動攻擊時的影片曝光，儘管俄羅斯軍逼迫烏克蘭士兵舉白旗投降，但烏軍仍然不肯放棄，甚至在生命的最後一刻直嗆對方「去你X的」，最終犧牲。對此，國民黨副主席連勝文表示，烏克蘭戰士展現無畏勇氣，而國民黨自創黨以來，經歷多場戰役，也未曾屈服於武力脅迫，「字典裡就沒有『投降』這兩個字！」

一段號稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光，瞬間引發熱議。根據CNN報導，影片中的俄羅斯軍官向蛇島上的烏克蘭軍隊表示，「這是一艘軍艦，這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，以避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」試圖要求駐守蛇島的烏克蘭軍隊投降。

儘管身處危機，但烏克蘭士兵卻沒有臨陣脫逃，更直接回嗆髒話「俄羅斯戰艦，去你X的」，隨後則是在俄羅斯的攻擊下葬身戰火。而烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，俄羅斯入侵位於黑海的蛇島，並佔領該島，而駐守在當地的烏克蘭士兵已不幸全數陣亡。

對此，連勝文表示，烏克蘭駐守蛇島的戰士，在面臨侵略者威脅之下，一句「Go fxck yourself」，展現了無畏的勇氣，以及慷慨就義的悲壯，「最後全體陣亡，也讓所有看到這個新聞的人為之動容！ Respect！」

連勝文表示，中國國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，期間經歷陸戰、炮戰、海戰、空戰多場戰役，也從未屈服於武力的脅迫之下，「中國國民黨創黨以來，字典裡就沒有『投降』這兩個字！」

連勝文質疑，自己也非常好奇，當塔綠班面臨同樣的生死關頭之際，是否還是只會出一張嘴，「發射口水，或繼續在舒適的冷氣房中，用鍵盤保護台灣？」



連勝文表示，全世界許多的國家，包括台灣，都加入譴責俄羅斯的行列！俄羅斯的侵略行為的確令人髮指，但是狂人普丁，既然決定了發動這場戰爭，勢必對於世界各國的反應及可能面臨的國際制裁有所算計，「所以此時此刻，所有國際制裁都已經來不及阻止俄國的侵略行為了！」

連勝文指出，更何況在普丁的同溫層中，一定有許多人把他當英雄，而俄國一定也有相同的鷹犬側翼及覺青，對於當權者的暴行也是同樣地只會歌功頌德，「因此普丁根本不會在意國際的制裁及相關制裁對於俄國人民的影響。」



對於台灣加入對俄國的制裁，連勝文質疑，雖然符合國際正義，但如同西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦宣佈與俄國斷交一樣，「到底對俄國會有多大的實質衝擊？」

對於戰事影響，連勝文指出，應該透過國際救援組織，對烏克蘭無辜受害民眾，實行人道救援，甚至在未來，接納少部分有專長的烏克蘭難民，「同時立即對於在台灣的烏克蘭僑民伸出援手，這比只出張嘴好多了！」

連勝文表示，在台烏克蘭人應該不多，不管是求學、工作或是長居者，這時必定備受煎熬，「台灣政府與社會應該主動幫助這些在台烏克蘭僑民，才能真正彰顯台灣所標榜的人道價值！」