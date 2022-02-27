許智傑：烏俄戰爭像政壇照妖鏡　把背骨言論全彰顯出來

▲俄羅斯入侵烏克蘭，大批難民湧入波蘭邊界。（圖／路透）



記者林銘翰／新北報導

俄羅斯入侵烏克蘭，國民黨副主席連勝文表示，國民黨的字典裡沒有「投降」；前國民黨主席洪秀柱則說，俄羅斯、烏克蘭與北約之間，「到底誰是受害者，不是我們說了算」。對此，民進黨立委許智傑認為，烏俄戰爭就像台灣政壇的照妖鏡，把這些躲在民主台灣下的背骨言論都彰顯出來。

許智傑27日下午受訪時表示，連勝文似乎暗指美國和歐盟只出一張嘴，洪秀柱也在暗指北約是入侵者、幫俄羅斯說話，烏俄戰爭剛好就像是台灣政壇的照妖鏡，把這些躲在民主台灣底下的背骨言論，通通彰顯出來。

許智傑強調，台灣人民一定會堅守家園、守護民主，「絕不容他們為侵略者俄羅斯說項，來破壞我們的國家」。

連勝文27日上午在臉書指出，國民黨自1949年以來，捍衛中華民國，保護台灣，期間經歷陸戰、炮戰、海戰、空戰多場戰役，也從未屈服於武力的脅迫之下，國民黨創黨以來，字典裡就沒有「投降」這兩個字。

洪秀柱25日則在臉書聲稱，在俄羅斯、烏克蘭與北約之間，到底「入侵者」和「受害者」的角色該如何定義，絕對不是由我們說了算，「我們更不須迫不及待的衝上前線，扮演『抗俄制裁』的急先鋒」。