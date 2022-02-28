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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

二二八談轉型正義　蔣萬安籲加速公布政治檔案

▲▼立法院 立委蔣萬安訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

今是二二八事件紀念日，國民黨立委蔣萬安表示，在二二八和平纪念日這天，我們面對過去、放眼未來，除了要為轉型正義更盡心力，更要珍惜台灣的民主成果，「接下來還有許多工作必須加速進行，包含公開政治檔案、補償受害者等，轉型正義需要朝野及全民共同努力，才能撫平傷痕，讓臺灣繼續向前邁進。」

蔣萬安指出，上一屆立法院《促轉條例》審查，雖然各黨團都提出版本，但對於開放政治檔案、還原歷史並促進和解、平復司法不法等方向都是一致的，希望朝向和解共生的方向前進。

蔣萬安表示，當時自己除了支持國民黨團提出「轉型正義適用期間追溯至日據時期」的版本，更進一步在表決時，支持民進黨團最後提出的第六條再修正動議，希望在撤銷刑事不法判決後，能夠回復並賠償受難者或其家屬的名譽及權利損害。

蔣萬安回憶，2017年10月24日這天，自己第一次與台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會理事長蔡寬裕見面，蔡寬裕提到，很多受難者年事已高，不希望帶著有罪判決之身入土，「談話的過程中，蔡理事長眼神堅毅、態度堅決，令人動容，也讓我至今仍印象深刻。」

對於轉型正義進程，蔣萬安表示，接下來還有許多工作必須加速進行，包含公開政治檔案、補償受害者等，「我深深相信，唯有社會達到真正的和諧、各族群能相互理解體諒，並在關鍵時刻放下對立、停止內耗、同舟共濟，臺灣才能繼續大步往前邁進，一起面對更多的困境及挑戰。」

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