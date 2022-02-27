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蔣萬安譴責俄羅斯　籲朝野團結「不要政治口水」

▲▼蔣萬安談烏俄之戰。（圖／Facebook／蔣萬安）

▲蔣萬安談烏俄之戰。（圖／Facebook／蔣萬安）

記者徐政璿／台北報導

俄羅斯對烏克蘭採取軍事行動，震驚國際社會。國民黨立委蔣萬安表示，政府應預設未來可能發生的問題，及早因應，並思考是否能夠提供人道救援的可能性，此時此刻大家應團結，不要有任何政治口水。

蔣萬安表示，任何對於主權領土的侵入，大家都應該譴責，所以台灣在科技與提供人道救援上，是可以思考有所作為的；台灣在高科技產品以及晶片的生產上，應與國際接軌，站在高科技產業戰略位置上的要角，若未來從經濟制裁到晶片制裁，台灣應可以為國際社會盡分心力。

蔣萬安認為，面對國際衝突，執政者的危機管理一定要有contingency plans（應變計畫），針對可能出現的幾種情況，預擬劇本，進而準備應變方案。

蔣萬安指出，這兩天有提醒政府，應預設未來可能發生的問題，及早因應，特別是未來全球供應鏈的變化、國家安全相關因應作為等，也希望政府思考，台灣是否能夠提供人道救援的可能性，此時此刻大家應團結，不要有任何政治口水。

針對西方國家反應，蔣萬安說，普丁用烏克蘭人民的鮮血重畫歐洲地圖，可惜西方國家步調不一，無力阻遏惡化的形勢。台灣必須從他國的經驗中學習，對當下形勢做最周延的準備，別人的經驗，是台灣生存之道的最好教材。

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