烏俄新聞播一半　飛彈突然從「記者頭頂上飛過」恐怖畫面曝光！

記者李振慧／綜合報導

烏俄戰局持續升溫，澳洲駐烏克蘭記者威爾森(Bryce Wilson)在克拉馬托爾斯克市(Kramatorsk)採訪當地情況時，頭頂上方突然飛過一枚飛彈，把他給嚇了一大跳，接著便看到飛彈射中遠處一棟建築物，驚險畫面在網路上瘋傳。

▲俄羅斯當局突然發射導彈，從記者頭上飛過。（圖／翻攝自Twitter）

俄羅斯總統普丁宣布對烏東採取軍事行動，緊接著便對烏克蘭基輔等多個城市進行轟炸行動。戰地記者威爾森人正在烏東地區進行報導時，忽然一枚飛彈飛過他的頭頂上方。

影片中可看到，突如其來的轟炸把威爾森給嚇了一跳，他表示，「天啊，是導彈！那是導彈！我得趕快躲到室內，真是不敢相信」。恐怖景象獲得許多網友表示，「天啊，好可怕，希望記者沒事」。

威爾森後來在推特上向大家報平安，表示自己暫時脫離危險，「這裡目前仍然有砲擊，我和同事都會照顧自己，當地局勢雖然是危險的，不過大家仍努力照常工作，假裝好像沒有戰爭一樣，我真不敢相信會發生這些事」。