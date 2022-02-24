烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

▲烏克蘭路人被砲彈擊中。（圖／翻攝自twitter／Ragıp Soylu）

記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後，俄軍就開始從多個方向進攻烏克蘭，首都基輔（Kyiv）與第二大城卡爾可夫（Kharkiv）紛紛驚傳爆炸，有烏克蘭網友拍到，路人騎著腳踏車在路上，砲彈從天降下，現場火光四射，路人不幸被攻擊倒地，地上出現血跡，還有被砲彈轟炸過的大洞，影片曝光後，嚇壞許多網友。

有網友在PTT發文，貼出2則影片的連結，表示自己在Twitter上看到烏克蘭民眾騎著腳踏車在馬路上行動，沒想到下秒就被砲彈轟炸，地上出現火光還有濃煙，看起來相當驚悚，路人被擊中之後倒在地上，似乎還在掙扎。

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The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX — REALIST (@realistqx1) February 24, 2022

不過，另外一個影片就看見路人被藍色的布蓋著，只露出一雙腳，周圍還有血跡，鏡頭往旁邊一轉，可以看見被砲彈炸過的地上破了一個大洞，可見爆炸的威力相當驚人。原PO嚇壞表示，「烏克蘭平民被擊中的影片，看起來真的超可怕，戒嚴時期大家不是要好好躲在房子裡嗎，這到底要怎麼躲啊有人知道嗎？」

貼文一出，許多網友看了超害怕，「這不就是戰爭嗎」、「大戰當前，怎麼敢在路上騎腳踏車」、「這太真實了RIP」、「戰爭真的很可怕不是兒戲」、「直接被轟成碎肉」、「看了很難過」、「超恐怖」、「應該是雙腿被炸斷，爬幾下就死了」、「那個腳的角度…整個扭斷了」、「怵目驚心」。