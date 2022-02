烏克蘭路人騎腳踏車「被砲彈擊中」地上炸出大洞！45秒爆炸影片曝

▲烏克蘭路人被砲彈擊中。(圖/翻攝自twitter/Ragıp Soylu)

記者施怡妏/綜合報導

俄羅斯總統普丁向烏克蘭宣戰後,俄軍就開始從多個方向進攻烏克蘭,首都基輔(Kyiv)與第二大城卡爾可夫(Kharkiv)紛紛驚傳爆炸,有烏克蘭網友拍到,路人騎著腳踏車在路上,砲彈從天降下,現場火光四射,路人不幸被攻擊倒地,地上出現血跡,還有被砲彈轟炸過的大洞,影片曝光後,嚇壞許多網友。

有網友在PTT發文,貼出2則影片的連結,表示自己在Twitter上看到烏克蘭民眾騎著腳踏車在馬路上行動,沒想到下秒就被砲彈轟炸,地上出現火光還有濃煙,看起來相當驚悚,路人被擊中之後倒在地上,似乎還在掙扎。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX