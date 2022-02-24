烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭多座城市陸續慘遭砲擊，截至目前為止，俄軍轟炸後已造成至少7死7傷、19人失蹤。對此，推特上稍早傳出一段驚悚畫面，震撼全網。

▲烏克蘭平民騎單車被炸！恐怖畫面曝光。（圖／翻攝自Twitter）

綜合外媒報導，烏克蘭烏曼市（切爾卡瑟地區）一名年輕女子在大街上不幸遭飛彈擊中！由監視器畫面可見，該平民女子騎乘自行車時，一枚飛彈突襲擊而來，隨之產生巨大爆破，該女子當場倒地不起。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX — REALIST (@realistqx1) February 24, 2022

然而，也有路過民眾見狀後立刻上前查看女子狀況，從拍攝畫面可見，該女子已經被披上藍色外套，疑似已不幸身亡，切爾卡瑟當局稍早前也證實了此消息。