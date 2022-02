烏克蘭女騎單車「下秒遭飛彈轟炸」！倒地不起　恐怖畫面曝光

記者邱晟軒/綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武,隨後,烏克蘭多座城市陸續慘遭砲擊,截至目前為止,俄軍轟炸後已造成至少7死7傷、19人失蹤。對此,推特上稍早傳出一段驚悚畫面,震撼全網。

▲烏克蘭平民騎單車被炸!恐怖畫面曝光。(圖/翻攝自Twitter)

綜合外媒報導,烏克蘭烏曼市(切爾卡瑟地區)一名年輕女子在大街上不幸遭飛彈擊中!由監視器畫面可見,該平民女子騎乘自行車時,一枚飛彈突襲擊而來,隨之產生巨大爆破,該女子當場倒地不起。

The moment when civilians were shot in Ukraine. pic.twitter.com/VfrjtE3lCX