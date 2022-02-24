一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

▲FlightRadar24截圖紀錄顯示，在俄羅斯24日發動軍事行動後，所有民航飛機全都繞道飛行，烏克蘭上空出現罕見「空洞」。（圖／路透）
記者張寧倢／綜合報導
俄羅斯24日向烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭不僅實施戒嚴，還以「高度安全風險」為由關閉全國領空。歐洲飛航安全局則警告，飛行於烏克蘭與俄國、白俄邊境可能會遭受蓄意瞄準的軍事攻擊，提醒所有飛機務必避開。根據飛航追蹤網站FlightRadar24截圖顯示，烏克蘭領空已經淨空，所有的民航機全都繞開危險地區，改道飛行，形成罕見的「空洞」景象。
▲FlightRadar24截圖紀錄顯示，在俄羅斯24日發動軍事行動後，所有民航飛機全都繞道飛行，烏克蘭上空出現罕見「空洞」。（圖／路透）
記者張寧倢／綜合報導
俄羅斯24日向烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭不僅實施戒嚴，還以「高度安全風險」為由關閉全國領空。歐洲飛航安全局則警告，飛行於烏克蘭與俄國、白俄邊境可能會遭受蓄意瞄準的軍事攻擊，提醒所有飛機務必避開。根據飛航追蹤網站FlightRadar24截圖顯示，烏克蘭領空已經淨空，所有的民航機全都繞開危險地區，改道飛行，形成罕見的「空洞」景象。
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