一圖看懂烏克蘭多危險！民航嚇到閃邊　烏、白俄上空「挖出1個洞」

俄羅斯24日兵分多路進攻烏克蘭，當地爆炸聲不斷。對此，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）同日宣布，「今天，我將簽署一份進入國家緊急狀態的法令，這將在議會特別會議上通過批准」。另有消息指出，烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）也已經因為烏克蘭局勢宣布進入緊急狀態。