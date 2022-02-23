北市第3劑疫苗覆蓋率45%！　下階段拚12-17歲國高中生接種率

▲台北市副市長蔡炳坤。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎疫情延燒，國內目前正力拼第3劑的接種率，目標可以早日解封。台北市副市長蔡炳坤23日指出，北市12到17歲的國高中生，從戶籍、學籍來看，接種率有7%的落差，未來會採取更積極的鼓勵措施，希望能夠讓中學生的戶籍接種率提高。

蔡炳坤23日受訪表示，目前在接種疫苗的部分，台北是很努力持續往前。第3劑疫苗覆蓋率已經超過45%，但還是希望能夠讓市民朋友能夠盡快接種第3劑，讓保護力增加。

蔡炳坤說，目前全世界都還是受Omicron病毒的影響，如果有症狀的甚至重症，通常都是沒有打疫苗；在台灣，所有這些確診的多數都沒有症狀，因為都打了2劑疫苗，甚至有到第3劑，所以打疫苗是很重要。

蔡炳坤提到，今天有檢討一個12歲到17歲的中學生，剛好是在國、高中階段，台北是整個學籍的接種率，第1劑超過95%；可是如果戶籍來看，還有7個百分點落差，也就是不到9成。

「落差在哪裡？就是因為高中是跨區。」蔡炳坤說，學籍在台北市的高中生，接種率相當高；但是台北市戶籍的學生，也有一部分是跨到別的縣市去就讀，所以現在採取更積極的鼓勵措施，希望能夠讓中學生的戶籍接種率提高。

蔡炳坤說，藉這機會也讓家長知道，如果孩子不是在台北市的高中讀書是在外縣市，也請要關心一下孩子有沒有接種疫苗，有需要的話台北市的所有醫院、中型接種站，都會提供接種服務。

蔡炳坤說，尤其是假日，會盡量協調，因為一到五要上課，如果六日回來台北市的話，也歡迎到醫院接種疫苗，讓中學生的疫苗接種率能夠再提升。

另外，蔡炳坤也提到，現在中學生可以校外參觀可以畢業旅行，原則上打完疫苗，我們同意他畢業旅行；如果還沒接種疫苗，可能就必須要做另外的快篩等等，所以特別利用這機會提出來，呼籲家長們關心孩子是不是接種疫苗。