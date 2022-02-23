高雄又迎+0　陳其邁籲快打疫苗：75歲↑不分劑次送500禮券

▲高雄市長陳其邁說明最新疫情狀況。（圖／高雄市政府）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市連續兩日迎「嘉玲」！市長陳其邁仍召開防疫記者會，宣布「社區相對安全」，也鬆口管制措施將回歸常態，他也呼籲民眾快打疫苗，75歲以上長輩施打疫苗，不分劑次還送500元禮券。

高雄市長陳其邁表示，家中有75歲以上長輩，都要打疫苗，即便長輩不出門，也可能透過家人、訪客身上病毒而染疫。高雄市65歲至74歲長輩第三劑接種率是67%，75歲以上長輩是52%，希望能將75歲以上長輩接種率提高至75%以上，對長輩來說才有保護力

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只要設籍高雄市65歲以上長輩接種COVID-19疫苗就贈白米，送完為止；75歲以上長輩，2月28日前完成接種第1、2、3劑COVID-19疫苗，就能領取500元禮券。

市府即日起至2月28日，也在楠梓加工出口區莊敬堂、棧玖庫旅客中心、大東文化藝術中心開設疫苗接種站，現場提供莫德納、BNT疫苗，建議民眾事先於網路預約，現場也開放登記接種，但名額有限。

▲高雄市政府加開疫苗接種站，提供莫德納、BNT疫苗。（圖／高雄市政府）

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