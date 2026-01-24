　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

曹松清個展〈沐光島語〉　用畫筆寫島語以光影述說馬祖鄉情

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉，以光影述鄉情。（圖／曹松清提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園資深媒體人、原籍馬祖的藝術家曹松清24日於其2026個展〈沐光島語〉展出活動指出，展覽名稱〈沐光島語〉蘊含雙重意象：「沐光」象徵其在自然光影中獲得靈感的洗禮，「島語」則如島嶼低語，述說風土人情與文化記憶。畫作不僅記錄自然風景，更如時間的切片，訴說他與家鄉之間不斷交織的情感回音。

曹松清說，這次展覽亦標誌其10年來，以馬祖為主體的創作，從風化岩壁的堅韌靜默、夜海藍光的詩意閃耀，到聚落巷弄中的光影溫度，逐步建構出一條獨特的「島語藝術之路」。「藍眼淚」系列為展覽焦點之一，源自馬祖海域特有的生物發光奇景，以畫筆捕捉藍光閃爍於夜海、與船影交錯的瞬間，呈現出海的脈動與靈魂。他的創作不止於視覺呈現，更藉由詩意的構圖與光影節奏，引導觀者進入感性與理性的交會點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉，以馬祖為主體的創作。（圖／曹松清提供）

「聚落」系列則轉向人文關懷，描繪馬祖古厝、蜿蜒巷弄與生活風景。畫中不僅有建築與光影，更承載兒時回憶與在地情感。馬祖津沙天后宮主任委員陳志華表示：「〈沐光島語〉像是一封寫給津沙的情書，把我們最尋常卻最深刻的日常記錄下來。」透過畫筆，津沙成為文化場域與世代記憶延續的縮影。

除繪畫外， 這次展覽也展現曹松清融合AI、VR、AR技術與油畫語彙的跨域創作，包括《我的虛擬美術館》、《剪刀石頭布》、《手機桌布免費計畫》等。有將觀者帶入虛擬畫廊，實現沉浸式互動；也有透過手勢辨識，讓觀者參與畫面變化，從觀看者轉化為共同創作者。

曹松清說：「創作對其而言，不僅是一種表達，更是一場持續的凝視與回應。」此次個展，正是這份凝視的延續。無論是對自然的讚頌、對家鄉的想念，或是對科技與藝術融合的實驗探索，〈沐光島語〉皆以最溫柔堅定的語言，邀請觀者重新理解人與自然、藝術與科技之間的關係。曹松清2026個展〈沐光島語〉即日起至3月9日於新北鶯歌的臺華窯三館展出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
514 3 7945 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
甜甜圈店「禁12歲以下入內」！引爆怒火　連外帶也不行
王心凌哭了！　宣布「要休息一下」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

曹松清個展〈沐光島語〉　用畫筆寫島語以光影述說馬祖鄉情

外帶也不行！甜甜圈店禁12歲以下入內　6歲童被擋門外、母怒發文

老祖宗真的保佑！　今彩539頭獎1注中獎

快訊／22:26宜蘭近海規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

尾牙完樂極生悲「進診所插尿管」！泌尿醫曝原因

快訊／4縣市大雨特報！水氣偏多雨強襲　最新警戒區曝

快訊／21:32台南市東山區規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

安芝儇澎湖跑馬拉松美爆！回眸甜笑「身材全現形」

老祖宗保佑我！今彩539、4星彩開獎　這組號碼你中了嗎？

北捷道歉了！強調非禁止使用行動電源：僅是安全宣導

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

馬克宏「墨鏡戰川普」引全球瘋搶！　股價狂噴74%價格曝光

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

三立採訪車暴衝釀9傷！最新畫面曝　加速闖紅燈「炸彈般撞進銀行」

另一視角畫面曝！三立採訪車衝進彰銀整面牆破　民眾遭撞噴飛倒地

埃及拍美照男友突單膝跪地　綁個鞋帶讓女友驚喜→傻眼

曹松清個展〈沐光島語〉　用畫筆寫島語以光影述說馬祖鄉情

外帶也不行！甜甜圈店禁12歲以下入內　6歲童被擋門外、母怒發文

老祖宗真的保佑！　今彩539頭獎1注中獎

快訊／22:26宜蘭近海規模4.3「極淺層地震」　最大震度4級

尾牙完樂極生悲「進診所插尿管」！泌尿醫曝原因

快訊／4縣市大雨特報！水氣偏多雨強襲　最新警戒區曝

快訊／21:32台南市東山區規模3.7「極淺層地震」　最大震度3級

安芝儇澎湖跑馬拉松美爆！回眸甜笑「身材全現形」

老祖宗保佑我！今彩539、4星彩開獎　這組號碼你中了嗎？

北捷道歉了！強調非禁止使用行動電源：僅是安全宣導

Darren拒當神仙全因「不想打卡上班」！一到片場暴雨秒停　劇組嚇傻：顯靈了

日銀行調查20歲年輕人消費習慣　10%玩家「課金過度」致生活困難

德國超跑品牌「Apollo公布EVO量產規格」！限量10輛預定今年交車

台北榮星公園20株梅花開了！美到月底　6處免費賞梅點一次筆記

霍諾德「徒手爬台北101」遇雨延期 遺憾發聲：總要看大自然的臉色

相關新聞

袁德中畫展　邀您看見美麗鄉情

袁德中畫展　邀您看見美麗鄉情

「畫我故鄉，思想起…」。擅長以油彩、創作家鄉景緻的畫家袁德中，即日起迄9月30日於桃園市文化局大廳，舉辦「印象桃園-2016袁德中畫我故鄉油畫展」。展出作品90件，有「風景、建物、年節、人物」等大自然風土民俗系列創作，皆為其多年來，於桃園市各地景點寫生創作，歡迎民眾前往參展。

關鍵字：

曹松清沐光島語個展馬祖藝術家

讀者迴響

最夯影音

更多
關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」

關穎買名牌也遭Sales擺臭臉　陶晶瑩怒揭精品內幕「花錢受氣」
正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

正妹騎士剎不住「猛撞工地護欄」超慘畫面曝　嬌喊：真的沒看到

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

王心凌小巨蛋開唱..下樓梯「險跌倒」　寵粉照顧「視線不良區」要求開美顏XD

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

霍諾德徒手攀登101延期！　上千名粉絲逐漸離開

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

朴信惠父母「辭去工作」陪她搬去首爾追夢 　淚曝爸爸長「腦動脈瘤」：他沒想像中無敵

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面