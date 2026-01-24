曹松清個展〈沐光島語〉　用畫筆寫島語以光影述說馬祖鄉情

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉，以光影述鄉情。（圖／曹松清提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園資深媒體人、原籍馬祖的藝術家曹松清24日於其2026個展〈沐光島語〉展出活動指出，展覽名稱〈沐光島語〉蘊含雙重意象：「沐光」象徵其在自然光影中獲得靈感的洗禮，「島語」則如島嶼低語，述說風土人情與文化記憶。畫作不僅記錄自然風景，更如時間的切片，訴說他與家鄉之間不斷交織的情感回音。

曹松清說，這次展覽亦標誌其10年來，以馬祖為主體的創作，從風化岩壁的堅韌靜默、夜海藍光的詩意閃耀，到聚落巷弄中的光影溫度，逐步建構出一條獨特的「島語藝術之路」。「藍眼淚」系列為展覽焦點之一，源自馬祖海域特有的生物發光奇景，以畫筆捕捉藍光閃爍於夜海、與船影交錯的瞬間，呈現出海的脈動與靈魂。他的創作不止於視覺呈現，更藉由詩意的構圖與光影節奏，引導觀者進入感性與理性的交會點。

▲曹松清2026個展〈沐光島語〉，以馬祖為主體的創作。（圖／曹松清提供）

「聚落」系列則轉向人文關懷，描繪馬祖古厝、蜿蜒巷弄與生活風景。畫中不僅有建築與光影，更承載兒時回憶與在地情感。馬祖津沙天后宮主任委員陳志華表示：「〈沐光島語〉像是一封寫給津沙的情書，把我們最尋常卻最深刻的日常記錄下來。」透過畫筆，津沙成為文化場域與世代記憶延續的縮影。

除繪畫外， 這次展覽也展現曹松清融合AI、VR、AR技術與油畫語彙的跨域創作，包括《我的虛擬美術館》、《剪刀石頭布》、《手機桌布免費計畫》等。有將觀者帶入虛擬畫廊，實現沉浸式互動；也有透過手勢辨識，讓觀者參與畫面變化，從觀看者轉化為共同創作者。

曹松清說：「創作對其而言，不僅是一種表達，更是一場持續的凝視與回應。」此次個展，正是這份凝視的延續。無論是對自然的讚頌、對家鄉的想念，或是對科技與藝術融合的實驗探索，〈沐光島語〉皆以最溫柔堅定的語言，邀請觀者重新理解人與自然、藝術與科技之間的關係。曹松清2026個展〈沐光島語〉即日起至3月9日於新北鶯歌的臺華窯三館展出。