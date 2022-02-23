宋楚瑜被爆瑞士存款4.15億元　黃珊珊要求拿證據：這應是選舉操作

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／北市府提供）

記者袁茵／台北報導

瑞士信貸銀行（Credit Suisse）21日疑被揭數十年來大量經手黑錢，客戶名單外流給「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP），名單中包括親民黨主席宋楚瑜在列，存入1367萬瑞士法郎（約4.15億台幣）。台北市副市長黃珊珊23日強調，這應該是選舉的操作。

黃珊珊23日原本沒有公開行程，甚至取消原本要去民眾黨發言人楊寶楨的民生社區壁畫作品揭幕儀式，但23日下午於風傳媒8週年論壇前，被現場媒體詢問有關宋楚瑜議題。

黃珊珊表示，此事應該已經很久了，宋楚瑜於2000年開始不斷被外界檢驗，「這應該是選舉的操作吧！我覺得有證據就拿出來，不要繪聲繪影啦！不論什麼人都不該用這樣的方式。」

至於要拿出何種證據？黃珊珊強調，指控宋楚瑜的人要拿出證據。

民進黨台北市議員參選人「口譯哥」趙怡翔21日指出，據「組織犯罪與貪腐舉報計畫」提供的資料，宋楚瑜是在1993年開戶，當年他正從國民黨秘書長升任為台灣省政府主席，而該帳戶是在2010年才結束，對方陸續存入1367萬瑞士法郎（相等於台幣4億1500萬）。

趙怡翔質疑，宋楚瑜曾自稱在美國返台前曾在圖書館工作，時薪2.75美元；而返台後，宋楚瑜幾乎全期擔任公職或黨職，並在1993年升任為台灣省政府主席，難想像他如何透過正當手段累積台幣4億1500萬元的巨額款項，因此這些款項從何而來，民眾應會合理提出質疑。

對此，親民黨也於22日中午發出3點聲明，該網站所提到內容完全與事實不符，甚至還引用錯誤報導的內容來佐證，所謂「拉法葉佣金案」和宋楚瑜沒有任何關聯，至於所謂的外媒指證，其實早在2003年就已經有過類似報導炒作，也早已查清和宋楚瑜無關，2000年被控吞沒公款，即所謂的興票案，也經司法詳細調查證明宋楚瑜的清白。