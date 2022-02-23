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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔣萬安撇藍白合　「政黨不該凌駕於人民利益」

▲▼立法院 立委蔣萬安訪問。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台北市長選舉「藍白合」議題延燒，國民黨台北市長熱門候選人蔣萬安今（23日）受訪指出，他更想看到「全民合」，他強調，政黨不該凌駕於人民利益之上，現階段大家就是在各自崗位，把自己本分事情做好，才會得到民眾肯定。

蔣萬安表示，他當立委6年來，一直在台北市做相當多地方服務，不管是法律諮詢，或爭取相關地方建設，以及協助民眾解決國有土地重新利用、活化，這些在地方上都有目共睹，他會持續把自己本分做好，相信也會得到民眾肯定。

他坦言，立法院將開議，他現在都在準備開議後民眾關心議題，包括長照、醫護染疫補償金，他接到很多醫護人員陳情，實際領到的補償金金額遠不如預期，昨天已發文衛福部要求重新考量，這也是立法院新會期關注與質詢重點。

對於國民黨與民眾黨間是否有望藍白合？蔣萬安認為，他更想看到全民合，政黨民意不該凌駕於人民利益之上，現階段大家就是在各自崗位，把自己本分事情做好，才會得到民眾肯定。

年底台北市長選戰，民進黨人選尚不明朗，衛福部長陳時中、前交通部長林佳龍與前副總統陳建仁紛被點名，對此，蔣萬安強調，相信最後出線的人一定是最優秀的人，現階段大家就是在各自崗位，把自己本分事情做好，才會得到民眾肯定。

蔣萬安指出，參選是每個人權利，每個想為台北市服務的都是優秀人選，有這麼多優秀人才願出來為台北市民服務也是好事，也相信最後出線的人一定是最優秀的人。

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