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趙少康推2022藍縣市長「14+N」　憂議員選戰策略「N+1」變「N-1」

▲▼趙少康分析藍營年底選戰布局。（圖／翻攝趙少康臉書）

▲趙少康分析藍營年底選戰布局。（圖／翻攝趙少康臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

各黨已開始備戰年底九合一大選，中廣董事長趙少康表示，除了守住現有執政縣市外，也必須力拼拿回基隆、桃園、新竹、台北市，並分析這幾個縣市國民黨應採的策略，對於國民黨中央針對議員選戰採「提名人數為現有席次+1」計畫，表態不贊同，認為這會拉低候選人的得票數。

趙少康透過臉書表示，國民黨中常會通過直轄市議員提名辦法，也宣布成立中央選舉提名委員會，這個委員會的功能外界還有雜音，相信國民黨主席朱立倫都聽到了，會做出最睿智的決定，「對年底縣市長布局，我則認為有幾點必須關注」。

趙少康強調，面對朝大野小、民進黨一黨專政導致亂象叢生，國民黨在這次選戰必須力保現有的14個執政縣市一個都不少，在民進黨結合中央行政資源及黨媒合一的攻勢下，國民黨已經退無可退。更進一步，年底必須力拚拿回基隆、桃園、新竹及台北市，擴大地方執政實力。

針對基隆市長選戰，趙少康分析，依照目前情勢，國民黨前立委、基隆市長參選人謝國樑積極爭取入主基隆，除了良好的家世，未來必須展現脫胎換骨接地氣的轉變，並擘劃港市合一的施政願景，提升觀光、交通及都市更新等建設，讓基隆風華再現，以實際政策爭取選民認同，相信一切大有可為。

在桃園市長選局，趙少康則認為，去年底四大公投的同意票都大於不同意，加上桃園市長鄭文燦全台輔選、棄桃園市民於不顧的形象已深植人心，桃園市民對民進黨的信任度大打折扣。國民黨除了在地三名立委都很優秀（國民黨立委魯明哲、萬美玲、呂玉玲）之外，國民黨台北市議員羅智強也是強棒之一，端看桃園民眾能不能接受外來候選人一起打拚。目前中油三接正在加緊趕工，加上大潭、國光、林口、協和等火力發電廠都在桃園，簡直是「被火電包圍的縣市」，具體的空汙管制及回饋措施，是桃園市民關心的議題。

提到台北市長選舉這一局，趙少康表示，台北市由國民黨立委蔣萬安出馬大勢底定，最大問題是台北市副市長、民眾黨熱門人選黃珊珊蓄勢待發，面對民眾黨的威脅，民進黨基本盤最高可拿約42％的得票率，如果黃珊珊得票超過18％，蔣萬安就岌岌可危，除非藍軍選民出現「策略性投票」，否則最後只會讓民進黨漁翁得利，「這是我支持藍白合的主要原因」。

針對國民黨選戰的整體計畫，趙少康則說，黨中央針對議員選戰提出「N+1」計畫，以現有席次再加一人做為提名標準，「我認為需要再仔細考量」，雖然+1是希望讓新人出頭，但如果總得票數沒增加，可能因此拉低個別候選人得票，最後導致席次不增反減，成為「N-1」。

趙少康據此結論，如何透過公平公正的機制選賢與能，是國民黨的當務之急，「在其位、謀其政」，選戰最後成敗責任必須由黨主席一肩扛下，相信朱立倫對提名人選、輔選規畫比所有人都重視，請朱立倫務必加油。

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