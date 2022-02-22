陳部長變陳市長？　最新民調出爐！對上蔣萬安他最有機會突圍

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

年底選戰將至，北市首長一役競爭激烈，根據最新民調顯示，儘管前台中市長林佳龍在綠營3名候選人中支持度最高，但在「三腳督」的情況下，若由衛福部長陳時中對上國民黨蔣萬安，支持比例最為接近，讓陳時中有機會為綠營突圍、成為「最強刺客」。

據《寰宇新聞網》出爐最新民調顯示，若綠營人選互比，陳時中、林佳龍、鄭麗君三人來比，是林佳龍支持度最高，有30%支持；陳時中支持度26.4%；鄭麗君僅11.6%。

針對綠營三個人選互比，林佳龍的支持度明顯較高，且支持者不分藍綠，包含國民黨、民進黨、民眾黨、親民黨，都對於林佳龍有較高的好感度，僅有時代力量、基進黨支持者偏好陳時中。

▲北市首長選戰民調。（圖／寰宇提供）



但若是林佳龍對上蔣萬安、黃珊珊，蔣支持度上升到33.9%，黃珊珊22.7%，林佳龍僅有21.4%，連黃珊珊都敵不過。但若是陳時中出馬，蔣萬安降到31.3%、陳時中27%、黃珊珊則掉至21.5%，顯見若「三腳督」，陳時中較林佳龍有勝選機會。

▲北市首長選戰民調。（圖／寰宇提供）



但對於民眾是否接受陳時中離開衛福部長職務、出來選北市長，據該份民調顯示，僅28.9%民眾支持陳時中出來競選，51.8%反對。尤其現在疫情政策尚未明朗，陳時中此刻若參選也將受支持者質疑。

陳時中日前表態「能夠選就一定會辭職，沒什麼好疑義的」，但有民調顯示高達5成以上反對陳時中卸下中央流行疫情指揮中心指揮官，21日記者會陳被問此事時表示，現在都在專心防疫，卸下職務再參考。

此民調委託世新大學知識經濟發展研究院民意調查研究中心，民調對象為戶 籍在台北市年滿 20 歲以上民眾，以電話訪問進行，成功樣本為 1,074 份，受 訪者支持政黨，國民黨支持者占 29.8%，民進黨支持者占 28.5%，台灣 民眾 黨占 7.1%，時代力量占 3.4%，台灣基進黨占 1.5%。