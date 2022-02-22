快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

▲宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

親民黨主席宋楚瑜遭國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）於21日揭露，在1993年至2010年間於瑞士信貸銀行有4.15億元新台幣存款。對此，宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪表示，選舉期間炒作他不以為然，甚至稱是因為「藍白合」才把他扯進去。

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）於21日將瑞士信貸銀行解密帳戶資料提供給全球46家外媒，內容揭露宋楚瑜在1993年至2010年間，存有4.15億元新台幣。

對此，宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪表示，在選舉期間炒作，他很不以為然，自己從政以來包括在國民黨、省政府期間，從未參與任何拉法葉艦購買的會議與交涉。

宋楚瑜氣憤地說，根本沒有參與過任何這些事情，怎會有所謂的莫名其妙的佣金。他強調，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉案，我國政府有責任把誰拿了這個錢，到底怎麼發生此事，應該持續查清楚，給社會一個交代。

特別的是，宋楚瑜遭媒體追問到底有沒有4億元存款，以及是否在瑞士信貸銀行開戶等，他特別向媒體強調，「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」