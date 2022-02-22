　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

▲▼宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

▲宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後接受媒體訪問。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

親民黨主席宋楚瑜遭國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）於21日揭露，在1993年至2010年間於瑞士信貸銀行有4.15億元新台幣存款。對此，宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪表示，選舉期間炒作他不以為然，甚至稱是因為「藍白合」才把他扯進去。

國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）於21日將瑞士信貸銀行解密帳戶資料提供給全球46家外媒，內容揭露宋楚瑜在1993年至2010年間，存有4.15億元新台幣。

對此，宋楚瑜22日晚間出席日本台灣交流協會舉辦的「天皇陛下華誕慶祝酒會」後受訪表示，在選舉期間炒作，他很不以為然，自己從政以來包括在國民黨、省政府期間，從未參與任何拉法葉艦購買的會議與交涉。

宋楚瑜氣憤地說，根本沒有參與過任何這些事情，怎會有所謂的莫名其妙的佣金。他強調，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉案，我國政府有責任把誰拿了這個錢，到底怎麼發生此事，應該持續查清楚，給社會一個交代。

特別的是，宋楚瑜遭媒體追問到底有沒有4億元存款，以及是否在瑞士信貸銀行開戶等，他特別向媒體強調，「連這件事情都沒有，怎麼會有這個東西？就是因為藍白合，所以把我給扯進去了。」

►770元住南院旅墅爽玩嘉義！

ET快訊
孫生帶火辣現任上節目！女友「眼冒愛心」留言放閃
胸痛≠心臟病！「3位置」看疾病警訊　左胸痛→背恐致命
生病回台爽用健保！衛福部擬廢停保制　投保上限也將調高
快訊／遭爆「存款4.15億」　宋楚瑜親回應
郭宗坤血栓「等換心手術」無果！　離婚纏鬥4年罕談柯以柔
更強「大雨彈夜轟」紅爆！冷氣團+1再凍全台剩10°C
峮峮「男友視角」性感躺床　火辣寫真照搶先看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

菲律賓不承認我國疫苗證明　王鴻薇批外交部：最大假新聞來源

民進黨菊系率高市議員參選人亮相　35席組「過半大聯盟」力拚正副議長

幕後／北京藉烏俄強化認知戰手法曝　國安高層分析「台灣3不同」

悠遊卡與優席夫推「生命樹」限量卡　提撥「每張50元所得」推廣阿美語

翡翠水庫晚間7點開始調節性放水　已逼近滿水位不到2公尺

快訊／前立委張嘉郡「喜曬超音波照」！笑喊：我非常珍惜

高金素梅公開表態「不會選高雄市長」　高市藍議員扼腕

最新民調！盧秀燕滿意度61%創三年最高　綠營派誰選台中都被輾壓

現在想2024都國民黨敗類？　趙少康被點名親回：我盡量少講黨的事情

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

陶晶瑩又沒約小S！揪賈靜雯「開直播」　網友「約孫芸芸？」她：Good idea～

恐怖前女友10度潑漆、砸車　提汽油桶淋鐵門縱火報復！

氣溫1°C！在日台灣人煮控肉飯　送暖給東京街友：他們吃很香

新北板橋氣爆！火舌猛衝出　1女燒成焦屍亡、2人受傷

《山友》3女「又唱又跳」崔始源凍未條　鄭恩地：你變固定嘉賓了...他臉秒垮XD

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

菲律賓不承認我國疫苗證明　王鴻薇批外交部：最大假新聞來源

民進黨菊系率高市議員參選人亮相　35席組「過半大聯盟」力拚正副議長

幕後／北京藉烏俄強化認知戰手法曝　國安高層分析「台灣3不同」

悠遊卡與優席夫推「生命樹」限量卡　提撥「每張50元所得」推廣阿美語

翡翠水庫晚間7點開始調節性放水　已逼近滿水位不到2公尺

快訊／前立委張嘉郡「喜曬超音波照」！笑喊：我非常珍惜

高金素梅公開表態「不會選高雄市長」　高市藍議員扼腕

最新民調！盧秀燕滿意度61%創三年最高　綠營派誰選台中都被輾壓

現在想2024都國民黨敗類？　趙少康被點名親回：我盡量少講黨的事情

毛巾3天沒洗「千萬隻病菌滿身爬」！做錯3件事下場噁爆

TOYOTA積極開創新時代新印象　年輕化策略奏效

峮峮曝「理想型2條件」考慮先凍卵　林予晞：她散發能量

熊仔突留「超濃密落腮鬍」曬驚人正面照　蓄鬍原因曝光

綠舞打造全台唯一日系夢幻「羊駝戶外婚禮」　讓療癒萌寵見證永恆愛情

孫生罕見帶火辣現任上節目！　女友「眼神都愛心」留言放閃甜爆

快訊／宋楚瑜親揭被爆4億存款關鍵：因「藍白合」把我扯進來

深耕台灣逾30年！家樂福「永續經營」積累軟實力

新北國王結盟台灣奧迪　毛加恩讚：我們球員一樣帥！

台灣人超愛逛！好市多「經營＆產品秘密」大公開

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

政治熱門新聞

法院認證「背後傳球不正常」　葉毓蘭痛批：可笑

宋楚瑜遭外媒爆瑞士銀行有4億元　趙怡翔：當公職存款從哪來的？

快訊／新北+4分佈三重、蘆洲、新店　Ct值最低15.25

民進黨「最強活棋」低調入黨！　蔡英文親自邀請推薦

嫌高端疫苗做太慢！陳時中：浩鼎案刨根生技業惡果

林崑海遺孀感應「海董想開車」

陳時中為高端抱屈　柯文哲酸這句

快訊／宋楚瑜遭爆瑞士存款4.15億　親民黨3點駁斥：再講就告

基隆捷運定案！蘇貞昌宣布南港八堵段設13站　經費425億

陳部長變陳市長？　最新民調出爐！對上蔣萬安他最有機會突圍

屢傳家暴仍梅開三度　童仲彥入獄前娶嬌妻：女孩都想嫁我

台灣民意／蔡英文聲望坐回50.3％　國民黨「由藍轉白」負氣出走潮

宋被爆瑞士存4.15億　柯：黃當年才大四

獨／童仲彥新婚感謝祭「續拍片」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

美食節目主持人驚傳驟逝「享年54歲」電視台證實了！

好市多人氣商品「限購」取消　女會員爽搬整箱

男大生加護病房驚見「章魚觸手爬出」　醫：我也看過

「7生肖」逢九恐多災　10招化解

陳建州被爆售松山豪宅　經紀人回應了

今晚起雨勢再增大　雨最猛時段曝

王嘉爾爆熱戀雨琦！家裡過夜「打包浪漫玫瑰」

即／台鐵花壇傳死傷事故！ 長髮女遭截兩段

艾瑞絲NFT脫了「根本A片封面」　網怒轟反骨：物化女性

狗被蛇咬死！哭到睡著隔天竟復活

台南三井買衣服！回家一穿崩潰「我不是台南人啊」

《艋舺》流氓戲外更狠　開槍輾屍勒索全都來

台中7少年拿球棒狂砸2名車！　「扯出顏正國」警方說話了

江宏傑生日趴「重量級嘉賓現身」！

蘇友謙欠丟丟妹3網紅「上百萬業配費」！

更多

最夯影音

更多
KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥

KID求婚東區妹仔「我是最幸福的人」　兩人對看爆哭...一定要幸福喔♥♥
寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

寄居蟹背「透明殼」構造看光光　卵會左右搖晃...搬家畫面曝！

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

無辜汪從卡車摔下後車急剎　高速公路團結救狗緊急送醫

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

明道拍片「怒飆童星髒話」！　 星媽800字「還原真相」：請原諒我的過失

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

Ella狂嗆「瘦子是智障！」考他背12生肖 「人一生遇幾次犯太歲」　解接怒：看你活多久！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面