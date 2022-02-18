嘆老同事「戴上我不認識的面具」　李彥秀批黃珊珊「豬頭說」：政治攻擊

▲國民黨副秘書長李彥秀、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長選戰將近，台北市副市長黃珊珊昨評論選情時表示，「提個豬頭就要當選，市民會這麼傻？」，引起遭指涉的國民黨不滿。國民黨副秘書長李彥秀表示，這不像是她認識20多年的黃珊珊會說的話，批黃珊珊不該一邊稱市民、市政優先，一邊卻在做政治攻擊。

黃珊珊昨日受訪時表示，她認為對自己沒有信心才會覺得被棄保，市民還是會挑選候選人的，並使用了較為強烈的措辭「你挑個豬頭就要當選嗎？市民會這麼傻嗎？」這席話引起其他有意參選者不滿，國民黨可能人選立委蔣萬安就說，「任何人想要參選都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊」，台北市長柯文哲則緩頰說，「蔣委員應該不是這樣的人」，還說「一笑置之，才是比較高明的處理方式」。

但與黃珊珊同樣多次連任台北市議員、共事多年的國民黨副秘李彥秀則透過臉書表示，「這不像我認識20幾年的珊珊會說的話，然而非常遺憾地，她確實說了」，為了爭台北市長，「黃珊珊副市長選擇戴上我不認得的面具」，這樣的發言或許得到聲量，但是，政治人物發言不能只看聲量，「只想爭取聲量，真的能夠獲得市民的認同嗎？」

李彥秀質疑，自新冠肺炎疫情以來，黃珊珊奠定了不錯的防疫形象，甚至一度外界解讀為「有事黃珊珊，無事柯文哲」。可惜的是，在這一波波人身攻擊與口水戰中，卻削弱自己市政優先的形象，變成酸言酸語的政治打手，這樣的人設真的對黃珊珊的選舉有幫助嗎？

李彥秀批評，從輿論反應跟社會觀感而言，這樣過度躁進的攻擊，都是失分的，黃珊珊一邊說市民優先、市政優先，但是卻實際上卻都在做政治攻擊，「這應該不是從政的初衷」。

黃珊珊與李彥秀過去也有一段淵源，兩人皆自1998年起多次連任港湖區台北市議員，當過18年的議會同事，也同於2016年時投入該區立委選舉，最後黃珊珊以些微差距落敗。