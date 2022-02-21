LINE對話曝！「羅致政堅持選過立委不能選議員」　張銘祐被黃琳卡

▲民進黨新北市議員擬參選人張銘祐日前向民進黨主席蔡英文陳情。（圖／張銘祐提供）



記者林銘翰／台北報導

民進黨新北市黨部日前通過「新北市議員提名席次建議案」，其中在第九選區將提名2席，並設有1席婦女保障名額，使該選區唯一的女性候選人黃琳形同被保送，引來擬參選人張銘祐質疑不公。根據民進黨內部群組，民進黨立委羅致政堅持選過議員就不能參選立委，此舉也成為黃琳卡住張銘祐的真正原因。

民進黨新北市黨部執委會10日通過「2022新北市議員提名席次建議案」，其中第九選區（新店、石碇、深坑、坪林、烏來）將提名2席，其中設有1席婦女保障名額，使該選區唯一的女性候選人黃琳形同被保送，引起黨內議論紛紛。

根據綠營內部群組討論，羅致政表明要卡住張銘祐，他表示：「在當地選立委，落敗之後，回來跟支持你的選區議員競爭議員，這是民進黨的傳統？」

羅致政甚至舉例，新北市議員何博文在淡水立委選輸了，改去板橋選議員，民進黨發言人謝佩芬、民進黨台北市黨部主委吳怡農「這些年輕人難道是白癡，為什麼不跳下來在當地選議員」。



對於外界一再質疑黃琳的新黨背景，羅致政更全力辯護，「什麼叫新黨來的女性」，她在2016年就加入民進黨，也在台北市議員王閔生的服務處工作了好幾年，「如果一入黨就馬上要選舉，我也不會接受」。

▲羅致政堅持選過議員就不能參選立委，也成為黃琳卡住張銘祐的真正原因。（圖／讀者提供）



不過，黨內人士質疑，若依照羅致政所提的標準，代表民進黨參加2020年立委選戰，尋求連任失敗的「淡水蔡依林」前民進黨立委呂孫綾，日前為何能投入民進黨2022市議員初選？

黨內人士批評，「若是呂孫綾可以、張銘祐不行，這不是雙重標準嗎？」更何況民進黨內多的是選完立委落敗、再轉戰當地議員，其中「反柯大將」台北市議員王世堅就是一個最好的例子。

黨內人士直言，新店選區已經夠艱困了，張銘祐2020參選立委時拿下7萬3000多票，創下民進黨有史以來最高的得票紀錄，好不容易讓當地支持者看見民進黨想要改變的希望，也成功吸引不少年輕或中間選民支持。

一位熟知內情的黨內人士灰心地說，如今因為黨內派系競爭互卡，民進黨對於新店這個艱困選區到底要不要認真經營，恐怕又要讓支持者大失所望。

▼民進黨立委羅致政。（圖／記者屠惠剛攝）