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新北首間！開明高職不敵少子化6月退場　網嘆「二開成為歷史」

▲▼新北市私立開明高職。（圖／翻攝Google Maps）

▲新北市私立開明高職。（圖／翻攝Google Maps）

記者許展溢／台北報導

新北市私立開明高級工商職業學校（開明高職）位於新北市新店區的技術型高級中等學校，創立於1964年，2020年因少子化問題開始停招，今年6月最後一屆學生畢業後，將停辦轉型。

其實開明2年前已宣布停招，最後一屆高三學生今年6月畢業將正式停辦，開明也成為新北市首間退場私立高職。不少網友得知表示，「二開成為歷史，哭哭」、「東南西北要撐住啊」、「國中同學超多+9讀那」、「這邊地很值錢，學校收一收可以蓋豪宅」等。

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根據台北人說法，網友稱的「東南西北」是東方中學、開南商工、西湖商工、泰北高中，「 二開」為開平中學，和開明中學，也就是開明高職。

新北教育局說明，新北市自108年度起委託台灣師範大學組成專家小組，協助本市私立學校轉型輔導，為協助開明工商永續發展及轉型輔導，該校自109年自願申請參與轉型輔導專案，經輔導後朝停招後轉型方向辦理，期間逐年停招讓學生順利畢業，教師亦逐年給予資遣、轉介他校及優退等方式處理。

教育局指出，110學年度高三為在校最後一屆，未來將朝轉型為非營利幼兒園或考量國內高齡化需求設立長照機構等社福機構辦理，將持續積極協助該校後續轉型規劃，給予必要的行政協助。

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