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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鍾佳濱首支政策影片曝光　誓言讓屏東成為人與環境共榮典範

記者林銘翰／台北報導

民進黨2022年屏東縣長初選進入白熱化，民進黨立委鍾佳濱20日正式推出第一支政策影片，談及屏東整體的環境資源狀況，以及未來的規劃與發展，誓言要讓屏東成為人與環境共存共榮的典範。

鍾佳濱在影片中提及，過去與前屏東縣長曹啟鴻規劃、設計大潮州人工湖並開始動工，直到現任縣長潘孟安任內完成第一期工程啟用後，有效幫助屏東調節水資源的供給與運用。

鍾佳濱認為，屏東以農立縣，但又需要發展太空產業，因此未來屏東縣政府應與中央政府討論，建立調節補償機制，調和農業與工業間的用水衝突。

鍾佳濱說，未來企業趨勢是以達到ESG（環境、社會和企業管治）為目標，例如用電要用綠電，甚至要有綠能標章，而屏東則有相當好的條件提供符合ESG的水電，讓企業來屏東以符合ESG的方式設廠，不僅增加屏東的就業機會，更能創造出人與環境共榮共生的典範。

不過，鍾佳濱也表示，在綠能發電逐步發展後，就要開始設置儲能設施，「跟水庫一樣」，當太陽光強時發電並儲存起來，等到太陽下山，就能調度使用，因此他認為未來在屏東可以推動相關的示範點，利用公共設施建立儲能站，讓屏東充沛的光電資源，轉換為平常的民生使用。

屏東縣長潘孟安任期將屆，民進黨內傳出有意參選屏東縣長大位的人選，分別有立委鍾佳濱、莊瑞雄及周春米，為了明志而退出民進黨的立委蘇震清也傳出「絕不缺席」。

▼民進黨立委鍾佳濱日前宣布角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委鍾佳濱宣布參選角逐屏東縣長提名。（圖／鍾佳濱國會辦公室提供）

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