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黃偉哲「本尊不回應」挨批鴕鳥市長　陳以信：民主政治最壞示範

▲▼立法院 優質胡麻與產銷履歷農特產品推廣行銷展售會 台南市長黃偉哲 炒麻油雞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台南市長黃偉哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

國民黨立委陳以信表態爭取台南市長提名，近期以「每日一問」砲轟台南市政爭取聲量，卻難得到台南市長黃偉哲親自回應。陳以信20日表示，黃偉哲是民主傲慢，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範，「看到一個遇質疑就躲起來的鴕鳥市長，終究不是台南市民之福」。

根據媒體報導，台南市長選戰藍營砲聲隆隆，爭取國民黨提名參選市長的陳以信以「每日一問」質疑黃偉哲施政問題，黃偉哲原本自己應戰，近日改採「本尊不回應」戰術，由市府出面應對。

對此，陳以信20日發布新聞稿表示，黃偉哲對他就各項台南市政議題所提出的質疑，未來將改採「本尊不回應」，這種說法根本是「民主傲慢」，不僅不尊重台南市民權益，更是對民主政治最壞示範。

陳以信說明，近期自己以「每日一問」的方式，連續針對各項台南市政議題提出檢討，例如就開放日本福島核災區食品進口立場，黃偉哲擔任立委時支持地方自治條例從嚴管理，當市長後卻改口尊重中央相信中央，無視台南市民食安權益。

陳以信指出，台南交通安全差，車禍死傷人數全台最高，12歲以下學童交安死傷也高，同時台南治安也惡化，人均殺人案、酒駕數、賭博犯罪等，台南都是六都最嚴重。

陳以信再指，台南房價過去三年快速攀升，上漲幅度與房價所得比，台南都是六都中最高，讓台南年輕人很難買得起房子，這些都是台南市民關心並應該知道的市政成績。

陳以信認為，透過市政成績對話，市民可以更了解市政建設成果，市府偶爾也有正確回應的時候，例如針對台南三井Outlet開幕，他延伸發現高鐵特區警力不足，應該增設沙崙派出所，台南市警察局就能從善如流展開規劃，值得肯定。

另外，陳以信也說，台南市身心障礙人口比例多，但無障礙公車供應不足，市府也有機會公開說明比例將再提升，並且保證會進用更多身心障礙勞工，他肯定這些回應，都對台南市政有正面發展，讓台南市民權益有更大保障。

陳以信強調，接受台南市政成績檢討，是台南市長的應盡責任，更是台南市民的應得權益，呼籲黃偉哲應該勇於對話，不要不敢面對自己的執政成績，畢竟現在距離本屆任期還有近一年，還有機會繼續努力把成績做好。

陳以信表示，黃偉哲千萬不要遇到外界的具體質疑，都想以政治口水一筆帶過，「看到一個遇質疑就躲起來的鴕鳥市長，終究不是台南市民之福」。

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