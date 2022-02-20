政院下令調查處分黃郁婷　王鴻薇批政治操弄：中華民國是民主國家！

▲競速滑冰好手黃郁婷。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

台灣競速滑冰選手黃郁婷在北京冬奧穿中國隊服引發爭議。行政院19日下令要求教育部、體育署針對黃郁婷的不當言行進行調查，並為適當之處分。對此，北市議員王鴻薇批評，中華民國是民主國家，選手卻要因為穿他隊隊服、講蔡政府不愛聽的話而受到調查處分，真的是天大的笑話，「黃郁婷，加油！」

對於黃郁婷身穿中國隊服事件，行政院長蘇貞昌表示，黃郁婷選手「行為極為不當」，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分，同時也應檢討建立機制與要求，作為日後國家代表隊成員對外言行可遵循的規範。

王鴻薇表示，蔡英文在2016年曾經說過，只要他當總統的一天，就沒有人需要為自己的認同而道歉，「更何況黃郁婷的狀況根本不涉及認同問題，選手間私底下都是好朋友，交換隊服穿，是很常見的事情。」

王鴻薇指出，黃郁婷穿中國隊隊服，確實是會傷害國人情感，政治敏感度不足，但口頭勸戒也就夠了，「蔡政府真的有必要這樣大動作攻擊，甚至放話要剝奪國手資格嗎？」

王鴻薇質疑，代表團的言行規範裡，有規範選手不能穿其他隊服嗎？有規定選手不能講什麼話嗎？如果沒有，說要處分黃郁婷，根本就是政治操弄，「中華民國是民主國家，而如今我們的選手卻要因為穿他隊隊服、講蔡政府不愛聽的話而受到調查處分，真的是天大的笑話。」