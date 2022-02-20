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新北天道盟槍枝供應者「柏坤」落網　搜出改造霰彈槍、5把手槍

記者張君豪／台北報導

新北市天道盟成員綽號「柏坤」的黃男（30歲、槍砲前科）嗜好鑽研改槍玩槍，台北市南港警方透過網路巡邏掌握黃男長期購買操作槍零件、銅製彈殼、玩具槍火藥涉嫌改造槍，蒐證監控後17日與台北市刑大特勤中隊持前往黃三峽住處攻堅，查獲非法改造槍枝6把、66顆子彈及大批槍械半成品。

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

據警方調查，黃男是新北市三峽區天道盟成員，從小喜歡玩槍改槍，並不斷精進技術，警方歷經3個多月監控埋伏，出動北市刑大特勤中隊幹員遠赴新北市三峽區竹崙路黃男住處舊公寓一樓進行攻堅搜索，並在黃男住家、車上找到改造短版霰彈槍1把、改造90手槍4把、並查扣改造子彈66發及彈頭148個、彈殼127個、底火皿70個等槍械零件半成品、還有製槍所用的砂輪機、沖壓床、電鑽等改槍工具。

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

黃男落網辯稱，槍枝是過世的道上兄弟所寄放，稱未改造槍枝、所添購工具零件僅用來修理寄放槍枝；但專案小組掌握情資，黃嫌根本就是天道盟在新北市溪南地區名聲顯赫的軍火供應者，但黃嫌矢口否認購槍，警訊後依觸犯槍砲彈刀條例將他移送新北地檢署並建請羈押，檢察官複訊後裁定3萬元交保候傳。

▲南港警方逮捕天道盟成員綽號柏坤的黃姓男子涉嫌改槍。（圖／記者張君豪翻攝）

南港警方所查獲的5把改造槍枝經初步鑑定都有殺傷力，且黃男隊製作槍枝頗有天份，不僅選用製作嚴謹、材質堅固的道具、模擬槍當作本體，並用銑膛鑽頭和車床精心製作有膛線的槍管，藉此增加改造手槍殺傷力，且產品製作精良，所幸這些軍火成品再流入市面前就遭警方查獲。

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