柯文哲一日北高「參選人陪騎」　林穎孟要求撤50萬補助：淪選舉造勢

▲台北市議員林穎孟。（資料圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲每年在228期間都會進行「一日北高」騎腳踏車活動，今年為任內最後一屆，預計於2月27日上午6時從關渡宮出發，但民眾黨初步構想，要串連地方選舉提名人陪騎。台北市議員林穎孟21日批評，「一日北高」50萬元的活動補助案成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨，目前顯然違背預期成效，淪為民眾黨造勢活動。

關於柯文哲2022年的「一日北高」規劃，據了解，此次力求「騎完全程」，使柯文哲提前於活動前120天進行體力訓練，預計27日清晨6時從北投關渡宮出發，騎乘約1至2小時進行短暫休息，並預估於28日凌晨2時46分左右抵達高雄大義國中，並於當地住宿過夜後，28日上午搭乘高鐵返回台北參加228紀念活動。

不過，由於「一日北高」過往相關預算花費都被拿放大鏡檢視，此次活動不另外使用市府相關預算，包括不進行任何直播，只採紀錄片式拍攝，且市府人員都是休假參加，沒有加班情況；且民眾黨內初步規劃，要串連地方選舉提名人陪騎，為2022年底選戰加油。

▲台北市長柯文哲「2021一日北高」。（資料圖／北市府提供）

對此，林穎孟21日於臉書表示，往年柯文哲總是要在228前夕舉辦「一日北高」，說要推廣自行車、用汗水替代淚水紀念228，但2021年卻花市府公關媒體經費做個人行銷，直播成效還很差；今年柯文哲為了躲避市政監督，改走巧門，不敢直接編列市府媒體公關費，強調當天局處長陪騎都是「假日自發、不是加班」，民眾黨並公開表示參選提名人陪騎，宣揚民眾黨「理念」。

林穎孟批評，「一日北高」是北市府體育局50萬元的活動補助案，核可成效目標是推廣自行車，不是推銷民眾黨，目前顯然違背預期成效，實質淪為民眾黨造勢活動；柯文哲早年利用台北市體育總會自由車協會舉辦「一日北高」，逃避228紀念日，今年竟為了選舉，搖身一變為「柯主席」，直接將協會變成政黨白手套，實質進行自身政黨造勢，濫用市政資源，無所不用其極，十分粗殘。

林穎孟提到，這幾天立委蔡壁如也已公告全民，創立民眾黨的「理念」，就是為了讓柯文哲進總統府，整個黨為了宣揚「理念」，不惜左手以「柯市長」撥資源給右手「柯主席」，各種鑽漏洞、走巧門，真是費盡苦心，奉勸北市府無需跟著向下沈淪，市府公帑不應該被濫用，「一日北高」既然淪為柯文哲政黨造勢活動，體育局應立即撤銷「2022北高挑戰行50萬元補助案」。