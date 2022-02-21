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「小聖蚊的治國日記」原小編宣布退出經營團隊：感謝過去八年陪伴

▲以壽司梗KUSO馬英九總統如何預備卸任演說。（圖／由「小聖蚊的治國日記 」授權提供，勿隨意翻攝，以免侵權）

▲政論粉專「小聖蚊的治國日記」經營8年後，原小編宣布退出經營團隊。（圖／由「小聖蚊的治國日記 」授權提供，勿隨意翻攝，以免侵權）

記者林彥臣／綜合報導

成立於2014年、最初以嘲諷台北市長候選人連勝文為主題的政論粉專「小聖蚊的治國日記」，20日晚間發文表示，原有的小編已經退出經營團隊，或許未來會交給其他人接手，感謝追蹤粉絲8年來的陪伴。

「小聖蚊的治國日記」全文如下：

還記得2014年9月，當時我聽完連勝文接受一場訪談，一肚子火，就成立「小聖蚊的治國日記」這個粉專（本來還想叫靠北連勝文的），那時候我連柯文哲是誰都不認識。

一開始會成立粉專，是因為打算要把我在個人版面靠北的政治文換個地方寫，讓我畫的漫畫有個地方po。

沒想到這幾年一路以來，隨著一個又一個的新聞、一件又一件的議題、一場又一場的選舉，越來越多人按了讚、分享我的圖文。也認識了很多朋友，遇到各種有趣的事情或黑暗的事情，我的圖文也越來越常被記者拿去報，有時候只是隨便murmur兩句也上新聞，讓我的生活充滿各種驚喜。

但從去年開始，隨著新工作轉換以及家庭因素，我有太多事情要忙，越來越少時間可以畫圖、寫文，連新聞都沒有時間看，PTT一個禮拜也開不到一次，Apple pencil一次也沒有拿起來，連更新也是看到有意思的新聞才分享一下。

所以我決定從此退出政治評論的行列。就像當初我開始這個粉專的時候一樣，這與任何政治勢力無關，就是個人時間分配與職涯轉換考量。

昨天深夜關閉了粉專，今天就看到好多人在討論（還有各種陰謀論），也有朋友直接來訊息關心。沒想到大家對於一個半個月沒更新的粉專如此念念不忘，真是非常榮幸，所以決定還是回來跟支持我多年的老朋友們交待一下。

當你看到這篇文章的時候，我（原有的小編）已經不在這個經營團隊了，或許未來會交給其他人接手。

不管你是粉還是黑，都感謝過去八年以來每一天的陪伴，衷心感謝。

PTT名人四叉貓留言表示，「有空再約吃火鍋，下次換我請」。其他網友也留言表示，「最喜歡看你畫復仇者聯盟時期，那時候有趣喔」、「祝福，天下無不散的宴席，專注於自己的目標就是一件幸福的事情」、「謝謝～在這裡得到很多樂趣，希望未來一切都好」、「 謝謝小聖蚊！也許不是每一個觀點都認同，但真的是從幾百人就開始追蹤到現在了～還要謝謝當時在大直吃到改變成真的雞排」。

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