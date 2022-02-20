批評陳菊身材？黃瀞瑩、楊寶楨反擊陳嘉行：你才是歧視陳菊

記者陳家祥／台北報導

2022地方選舉腳步接近，各黨參選人開始摩拳擦掌打口水仗製造聲量。監察院日前公布報告指北市府輕忽疫情、未掌握萬華阿公店狀況，引來柯市府、民眾黨大動作反擊，戰火還延燒到監察院長陳菊，「焦糖哥哥」陳嘉行指民眾黨發言人楊寶楨、前北市府副發言人黃瀞瑩嘲諷陳菊身材，後者則反擊陳用有色眼鏡看人。

「焦糖哥哥」陳嘉行20日在臉書發文，稱這篇文章很溫和，沒有要批評誰也不需要民眾黨網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。他表示，監察院長陳菊是女性也是長輩，但民眾黨兩位女性參選人，在自己一篇攻擊監察院調查報告的臉書貼文留言處，嘲諷監察院長陳菊的身材。

根據陳嘉行的截圖，民眾黨發言人楊寶楨留言稱「大菊為重」，而前北市府副發言人黃瀞瑩則留言稱「再重也要好好調查真相」。陳嘉行說，「大家自己評斷，但在PTT上跟著嘲諷的柯粉帳號通通被水桶」。

▲陳嘉行指楊寶楨、黃瀞瑩嘲諷陳菊身材。（圖／取自「焦糖哥哥-陳嘉行」臉書）



對此，楊寶楨回應，她與黃瀞瑩要表達嚴正抗議，直指陳嘉行根本就是扭曲事實、亂帶風向，「真正歧視陳菊院長的人根本就是焦糖本人」。

楊寶楨說，一般講「大局為重」的「重」是指重要性，即便延伸為「大菊為重」，也是指「地位」，就只有焦糖硬要解釋成是「重量」；戴上綠色眼鏡，看什麼都充滿歧視。

黃瀞瑩則說，超譯就跟「超買」一樣，是一種特殊技能。心中有鬼，看別人都是鬼，像我就相信焦糖所說，真的沒有人會以金錢或其他利益，要逼他退選。我這篇留言很溫和，沒有要批評誰也不需要網軍出征給聲量，完全給網友與媒體評論。

▲黃瀞瑩、楊寶楨反擊陳嘉行，指他才是歧視陳菊。（圖／取自臉書）