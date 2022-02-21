民眾黨親藍金主曝光　身價破500億、一通電話就可以找到柯文哲

▲鎢鋼大王廖萬隆。（圖／記者劉亮亨攝）



記者杜冠霖／台北報導

柯文哲前幕僚柯昱安17日受訪時表示，民眾黨內有一些從舊國民黨體系出來的人和親藍營的金主，但此說法隨即遭民眾黨主席柯文哲否認。不過，據消息人士指出，前國民黨中常委、有「鎢鋼大王」之稱的廖萬隆，相當支持「藍白合」，因此也支持民眾黨。另也有媒體也報導指出，廖萬隆是民眾黨金主，身價破500億，在中國政商關係良好，也會引薦商界、藍營地方人士，深獲柯文哲信任，一通電話就可找到柯文哲。

今年74歲的廖萬隆出身雲林農村，現為春保森拉天時鎢鋼集團創辦人及總裁，產業跨足兩岸、年營收超過500億，是「中華民國第6屆青年創業楷模」，廖曾任多屆國民黨中央委員、更是第七任中常委，同時是中華兩岸文化經濟協會理事長，財團法人經國文教基金會董事長，天津市台商企業協會副會長，漳州市台商協會常務副會長，去年國民黨主席選舉則力挺前彰化縣長卓伯源。

柯昱安日前爆料，民眾黨內確實有親藍金主在運作藍白合，比如在中二立委補選挺國民黨候選人顏寬恒。對此，柯文哲18日否認說，「我不曉得民眾黨有金主」、「我黨主席都不知道了，文宣部主任怎麼知道？」

柯文哲表示，去年台灣民眾黨一整年下來，被人家捐也沒有多少錢，大部分都是很local（地方）的，捐到中央黨部來的非常少，所以他不曉得柯昱安口中的「藍色金主」是指誰。

但根據《聯合報》報導指出，有知情人士透露，廖萬隆正是民眾黨重要金主。柯文哲經常前往廖位於立法院旁的豪宅密會，廖會介紹商界、國民黨地方派系人士給柯認識，知情人士形容，廖在聚會中「就跟老大一樣」，更深獲柯文哲信任，一通電話就可找到柯，在黨內有相當分量。

知情人士並說，廖萬隆經常贊助民眾黨活動，如共識營、餐會等便曾在廖的旗下事業舉辦，廖萬隆也會支援民眾黨參選人，如民眾黨台北市議員提名人就曾受邀至廖的豪宅，部分參選人也是廖引薦而來，「雖然廖萬隆不是民眾黨檯面上的人物，但話語權遠比許多黨內重要幹部還大」。