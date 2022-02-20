新竹市議員退國民黨！傳加入民眾黨　蔡壁如：先讓子彈飛一下

▲蔡壁如、李國璋曾於2021年7月合影。（圖／翻攝自李國璋臉書）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期因為議員參選人爭議，使民眾黨主席柯文哲找來心腹、立委蔡壁如擔任「選戰小組召集人」接管選務；而蔡壁如接掌後開始積極佈局，外傳在柯文哲家鄉、新竹市挖角現任國民黨市議員李國璋加入民眾黨。對此，蔡壁如20日回應，「先讓子彈飛一下。」

李國璋19日晚間於臉書發表退出國民黨聲明，他提到，「以民為本、市民優先，解決眾人事，是我從政的初衷！」自己對於國民黨栽培和贊助，抱持著感恩的心，但國家局勢變化快速，台灣逐漸邁向成熟的多黨政治，自己將秉持「以民為本、市民優先」理念服務市民，也希望離開國民黨能迎來年輕新血加入。

民眾黨秘書長謝立功、立委蔡壁如20日赴新竹市福華飯店，並出席國家治理學院國政班結業茶會。針對外傳現任國民黨新竹市議員李國璋要加入民眾黨，蔡壁如表示，早上有朋友傳給她看李國璋臉書，由於自己與李國璋先前就認識，所以有傳LINE訊息詢問，並請對方加油。

媒體追問，李國璋是否最近加入民眾黨？蔡壁如表示，這件事情還不確定，她真的不知道李國璋退出國民黨一事，對方只是在臉書上寫退出國民黨，但其他未來發展，自己目前不知道；先前也有一位國民黨屏東縣黨部書記長林育先退出國民黨、加入民眾黨擔任屏東主委，「先讓子彈飛一下吧！我覺得這件事情不要太早做定調。」

由於謝立功過去也是國民黨籍，被問到怎麼看很多人離開國民黨並加入民眾黨？謝立功回應，每個人離開原先政黨必然有因素，自己覺得靜觀其變，但從政黨發展角度來看，所有認同民眾黨理念的人，他們都很願意交朋友，「我覺得不要太陰謀論。」對方願意與民眾黨接觸是好事，民眾黨本來就歡迎各界好友。