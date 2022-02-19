雙胞胎愛上雙胞胎　還想同時懷孕！姊妹羞曝「播種」時間都約好

▲美國2對同卵雙胞胎相戀結婚，女方幾乎同時懷孕，相隔3個月各自生下男嬰。（圖／翻攝Instagram@salyerstwins）



記者吳美依／綜合報導

美國維州雙胞胎姊妹布列塔妮（Brittany）和布里安娜（Briana）感情融洽，在因緣際會下，認識另一對雙胞胎兄弟，竟分別愛上哥哥與弟弟，4人舉行共同婚禮後，住進同棟房子裡。姊妹倆很期待一起懷孕生子，被問及是否特地安排「做愛時間」，害羞坦承「理想狀況下，時間必須非常剛好。」在不斷努力下，她們相隔3個月，先後產下2名男嬰。

▲2對夫妻在2017年一場「雙胞胎活動」上相識。（圖／翻攝Instagram@salyerstwins）



綜合外媒報導，2017年，姊妹倆出席一場「雙胞胎活動」而結識喬許（Josh）和傑瑞米（Jeremy），2對情侶熱戀6個月後步入禮堂。她們受訪時透露「同時懷孕」的計畫，「我們已經共同經歷大部分的人生里程碑，生日、考駕照、畢業及共同婚禮。這是下一件大事，我們很願意一起經歷，理想狀況下也會這麼做。」

▲2個家庭出遊時，也經常穿著同樣的衣服。（圖／翻攝Instagram@salyerstwins）



不久後，2對夫妻在共用Instagram帳號宣布，布列塔妮和布里安娜都有喜了，「我們能夠一起懷孕，並和大家分享這個消息，真的非常激動又感謝！」

雖然相差幾個月，姊妹倆仍如願共度大部分的懷孕時光，並於2021年1月、4月先後產子。4人認為，2個孩子DNA完全相同，因此不僅長相一模一樣，也「同時是表兄弟、兄弟及雙胞胎」。

雙胞胎愛上雙胞胎！姊妹「第1眼」熱戀巨肌兄弟 親密同居4人互尬

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》