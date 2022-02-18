18歲男癡纏蘿莉網紅！持「散彈槍」闖入她家　被警察爸當場擊斃

▲艾娃目前在網路上擁有120萬粉絲。（圖／翻攝自Instagram／ava.majury）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州15歲少女艾娃(Ava Majury)是一名在TikTok上擁有百萬粉絲的知名網紅，然而高人氣卻讓她遭到18歲男粉絲賈斯汀(Eric Rohan Justin)騷擾，即使特別搬家，對方竟然跟蹤到她新家還持槍闖入，幸好被身為警察的父親及時救出，才安然無恙。

13歲便開始創建TikTok帳號並且走紅的艾娃，去年7月位於佛州那不勒斯市的住家遭持槍男粉絲闖入。艾娃近來接受媒體採訪談到這起驚魂事件，她表示，一開始只是把賈斯汀當一般粉絲互動，可是卻發現對方出錢向她身邊朋友購買她的電話與地址等個資，嚇得她不得不從原本所住的紐澤西州搬到佛州，也和以前的朋友斷絕聯絡。

艾娃搬家後仍持續在網路上被賈斯汀騷擾，對方甚至傳訊要求買她的淫穢內容，讓她身為退休警察的父親羅伯(Rob Majury)也看不下去，曾發訊給對方要求停止騷擾。然而愈陷愈深的賈斯汀完全不聽勸，還特別向人買槍計畫要對艾娃不利，於2021年7月10日持散彈槍闖入艾娃家中，最後被羅伯開槍制伏。

賈斯汀送醫後不治身亡，警方在他手機中發現上千張艾娃的照片和影片，由於根據佛州法律，屋主若是生命受到威脅，有權使用致命武器反擊入侵者，故當局沒有對羅伯提出任何起訴。經歷恐怖事件後，艾娃仍選擇出現在網路上，她表示，雖然很辛苦，但她不會被這件事情打敗，會繼續從事自己喜歡做的事情。