霧峰警拜完土地公秒抓通緝犯　他冒雙胞胎哥名卻因「船錨」露錎

▲▼霧峰警方拜完土地公後，一出巷口就抓到槍砲通緝犯。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市霧峰警分局十九甲派出所所長李銘卿等人日前晚間巡邏路過土地公廟，下車拜拜祈求治安平穩，一拜完在巷口就看到一輛未開大燈的車子經過，李銘卿覺得有異攔下盤查，36歲廖姓男子先是假冒雙胞胎哥哥，2人相似度高，警方一度差點被騙，突然發現廖男右頸部有船錨刺青，而哥哥沒有，當場識破，廖男見無法隱瞞只得坦承。

十九甲派出所長李銘卿、警員林政德與劉大維，日前晚間執行機車巡邏，巡經福德宮下車順道參拜土地公，祈求新的一年治安平穩、工作一切順利，沒想到才剛拜完，一騎出巷口就發現一輛白色自小客車前後車燈都未開，員警直覺不對勁上前攔下盤查。

廖男下車後故作鎮定謊報雙胞胎哥哥的身分，但警方查詢自小客車資料，車主就是廖男，並非哥哥，廖男不斷佯稱自己是哥哥，已經很久沒有與孿生弟弟見面連絡。

李銘卿發現2人相似度高，一度被騙，後來發現廖男右頸部有船錨的刺青圖案，而哥哥並沒有，當場戳破廖男謊言，廖男見無法隱瞞，只好坦承自己槍砲通緝犯的身分，辯稱不到庭是因為要照顧懷有身孕的女朋友，警方訊問後移送台南地檢署。

李銘卿表示，通緝犯常為了躲避警方追緝，爾虞我詐想出各種花招與警方鬥智，此時就要倚靠平時所累積的工作經驗與小心查證，破解犯嫌所說的謊言，還好有拜有保庇，剛拜完土地公就抓到通緝犯，也要感謝土地公顯靈保佑。