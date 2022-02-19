比爾蓋茲：新冠風險大幅降低　但另一場「疫情大流行」將會到來

▲比爾蓋茲出席慕尼黑安全會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

微軟（Microsoft）創辦人、慈善家比爾蓋茲（Bill Gates）於18日表示，新冠肺炎的風險已經「大幅降低」，但人類肯定還會面臨另一場疫情大流行的到來，而且「下次將是不同的病原體」，而非冠狀病毒。

比爾蓋茲18日出席慕尼黑安全會議，他表示，疫情爆發至今2年多，全球大量人口獲得一定程度的免疫力，最新毒株Omicron顯示其嚴重程度減弱，與老年人、肥胖及糖尿病患者有關的重症風險也大幅降低。

CNBC報導，全球目前約61.9%人口施打至少1劑，但比爾蓋茲認為，要實現世界衛生組織（WHO）提出、2022年中旬全球7成人口接種的目標已經「太晚了」。他說，如果各國政府現在開始投資，加速疫苗研發及分配，能讓疫苗生產時間縮減至6個月，「下次我們應該試著在6個月內做到，而不是2年。替下次疫情做好準備的成本沒有那麼大。這和氣候變遷不一樣。」

比爾與美琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）、英國惠康信託合作，共同捐款3億美元給流行病預防創新聯盟（CEPI），協助創辦Covax計畫，向中低收入國家提供新冠疫苗。CEPI的目標是籌措35億美元，把新疫苗研發時程縮短至100天。



