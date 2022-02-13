埔里鎮赫見3層樓高「垃圾山」　環保局助篩選打包處理

▲埔里鎮清潔隊旁已堆置高達三層樓的垃圾山。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

南投縣缺乏焚化爐、垃圾都必須運往外縣市焚燒，但外縣市焚化爐自去年度開始陸續歲修、整改，加上農曆春節前後垃圾量暴增，埔里鎮清潔隊旁堆置場已被高達3層樓的垃圾山淹沒；南投縣環保局表示，過年前已完成垃圾篩選打包之招標委辦作業，並將規劃綠能處理中心和針對黑垃圾袋優先破袋稽查，以利減少堆積垃圾及環境整頓。

縣府環保局指出，家家戶戶在農曆春節前大掃除迎新年，而外縣市焚化廠因應過年期間的垃圾堆置，以及年後須處理年節期間堆積的垃圾，自1月迄今已一個多月幾乎未協助南投縣去化垃圾；環保局過年後已聯絡相關合作縣市，目前垃圾處理量逐步回升中。

▲埔里鎮過年前後垃圾堆積量暴增。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

此外，環保局也積極籌劃自主垃圾處理設施、規劃綠能處理中心，並於過年前完成垃圾篩選打包之招標委辦，已陸續進行機具進駐架設及試運轉工作：先將垃圾除臭後進行篩選及打包，篩上「高熱值」部分打包暫置，作為未來綠能中心的燃料原料，另生質物（低熱值）則進行腐熟作業、穩定化為腐植土。

▲▼南投縣環保局協助埔里鎮真公所進行垃圾分批打包置放。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

埔里鎮長廖志城透露，縣府環保局長李易書春節前即陸續來訪、討論垃圾打包措施，除將進行分批打包置放，減少被退運的風險，他也呼籲民眾務必進行垃圾減量：外食盡量自備餐具、飲料包裝容器，食物也儘量減少浪費、減少廚餘增加，而家戶垃圾也必須做好回收分類。

李易書指出，如分選打包作業順利，預計可使全縣垃圾堆積量不再上升，並持續消化堆置量，亦請民眾務必配合進行源頭減量，並以透明垃圾袋裝盛垃圾，以利清潔隊員目視是否將資收物放入，如以黑色垃圾袋盛裝，將優先列為破袋稽查的對象。