　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

▲▼百香果。（圖／記者許展溢攝）

▲百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源。（圖／記者許展溢攝，下同）

記者許展溢／台北報導

過去印象百香果生產於埔里，每年7月至隔年1月才會在市面看到，高雄區農業改良場指出，新技術栽培讓春季也能嚐到百香果，有豐富營養成分。農委會表示，百香果能改善過敏、牙周炎等狀況，小黑籽更是膳食纖維的來源。

高雄場表示，高屏百香果栽培面積粗估約100公頃，年產2000公噸，109年曾小量試銷加拿大，反應頗佳，但因國內需求大，目前仍以內銷為主，尤其3至5月為國產季節性水果相對貧乏季節，春季百香果市場供不應求，加上鮮食百香果需求上揚，加速催生春季百香果成為南台灣新興產業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高雄場提到，春季早收百香果於9至10月整地及定植種苗，透過燈照促進開花調節產期，可於隔年2至6月採收果實，生產過程避開7至9月颱風和雨季，所生產百香果品質佳且產量穩定，目前春季百香果的栽培模式每公頃產量約20公噸，為讓產期集中在3至5月，並使產量最大化，該栽培模式人力需求密集約在12月至2月，投入種植者需考量相關條件再加以布局。

▲▼百香果。（圖／記者許展溢攝）

▲高雄場表示，選購百香果時可注意選擇重量較沉及果汁較多果實。

依食品成分分析，100公克百香果果肉，熱量約66大卡，在水果裡的熱量排名為中等，百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源。農委會表示，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，香氣濃郁，含有超過130種以上的芳香物質，被譽為「果汁之王」，從皮到果實，具有穩定神經、助眠，還能改善牙周炎、過敏和貧血等功效，果肉更有消炎作用。

高雄場提醒，選購百香果時可注意選擇重量較沉及果汁較多果實，若要馬上食用，建議選購果皮已有自然皺縮的果實。食用時將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊品嘗鮮果，也可調製果汁冷飲、搭配茶飲做成百香綠茶、或與醃漬青木瓜調味涼拌入菜等。

►烏來雙人湯屋＋下午茶券700元有找

ET快訊
過年熬夜2招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

從沒打過疫苗！新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

新年想脫單！　初二拜月老「5訣竅＋5禁忌」拜對牽良緣

專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

回娘家注意！國道「15地雷路段」搶先看　國5南向恐塞7小時↑

初二回娘家！北北基等5縣市大雨　晚起強冷空氣來襲最低10℃

迎好年「招好運水果」　想要「心想事成」別少這一味

2022十二生肖注意！虎恐有人際糾紛　猴小心血光之災　

立陶宛蘭姆酒開賣　12間酒廠「1小時完售」

心測找到你的專屬開運色和招財小物！2022年財運大爆發

花錢買快樂！她點出年輕人瘋「精緻窮」　網嘆：存不了乾脆花光

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

馬甲塞木板...窈窕女穿脫歐美古裝 裙子就有3層！網驚：怎麼上廁所？

黑貓差點摔爆電視被訓話！　頂嘴狂喊「沒有」奴才氣炸

被早餐店阿姨笑「踩得到油門？」 原住民司機拿傢伙：帶你打棒球

大年初一「本土+16」　另增44例境外移入！　

「信任遊戲」牧羊犬果斷往後倒　被牢牢接住躺懷裡搖尾撒嬌❤

從沒打過疫苗！新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

新年想脫單！　初二拜月老「5訣竅＋5禁忌」拜對牽良緣

專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

回娘家注意！國道「15地雷路段」搶先看　國5南向恐塞7小時↑

初二回娘家！北北基等5縣市大雨　晚起強冷空氣來襲最低10℃

迎好年「招好運水果」　想要「心想事成」別少這一味

2022十二生肖注意！虎恐有人際糾紛　猴小心血光之災　

立陶宛蘭姆酒開賣　12間酒廠「1小時完售」

心測找到你的專屬開運色和招財小物！2022年財運大爆發

花錢買快樂！她點出年輕人瘋「精緻窮」　網嘆：存不了乾脆花光

金融監理鐵娘子年菜最愛「長年菜」　2／3願望全給保險業

退役緝毒犬還有「職業病」　去河堤玩咬「針頭」開心咬給爸

從沒打過疫苗！新北父子高雄確診　自主管理期爽吃饗食天堂

新年想脫單！　初二拜月老「5訣竅＋5禁忌」拜對牽良緣

Deepfake換臉只能做A片？跨國犯罪集團假CEO語音騙匯百億

正妹YouTuber蘿拉陪父抗癌　曾發單曲感謝老爸栽培

專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

回娘家注意！國道「15地雷路段」搶先看　國5南向恐塞7小時↑

兩岸女神5／ 我們都愛鄧麗君！　「頭號君迷」公開30年偶像珍藏

兩岸女神4／寫給鄧麗君《笨蛋情歌》　專訪吳旭文：太想念她了！

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

生活熱門新聞

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

長輩問「林志玲都生了，妳呢？」他1句神回擊

女兒討吃薯條「下秒外送抵達」　媽衝房間傻了

抓到了！新北父子「自主管理」爽吃饗食天堂　衛生局：該罰

弟取遊戲ID驚曝特殊情趣！他一看嚇壞

高雄確診牙科醫護足跡曝！做禮拜後跑2超商　也有知名滷味

速食店「無人取餐」銷毀餐點　外送員罵翻

虎年星座財運排行曝！第1名談調薪超順、易中獎

新北男童與父遊高雄足跡曝！饗食天堂、建國路3C店

12生肖虎年運勢排行！屬羊旺爆...最慘是它

年前被Call回婆家大掃除！新手媳婦靠1招制霸

除夕圍爐「訂好餐廳」竟沒開　他氣炸：蓄意騙錢

更多熱門

相關新聞

除蟎成效大公開　她曝：「過敏友人都說讚」

除蟎成效大公開　她曝：「過敏友人都說讚」

塵蟎是造成兒童過敏的主要原因之一，有位H小姐就分享了信義居家「除蟎服務」的過程與成效。她說：「效果真的非常好，我有位對塵蟎過敏很嚴重的朋友，來我家都說怎麼差這麼多！」

車停路中央大睡　累犯男酒測1.41恐噴12萬

車停路中央大睡　累犯男酒測1.41恐噴12萬

權威醫８招恢復腸道好菌快學起來

權威醫８招恢復腸道好菌快學起來

過敏兒「被強制快篩11次」崩潰：乾脆當佛地魔

過敏兒「被強制快篩11次」崩潰：乾脆當佛地魔

29歲女剩十幾顆牙　醫：全部要拔掉

29歲女剩十幾顆牙　醫：全部要拔掉

關鍵字：

百香果高雄區農業改良場過敏牙周炎膳食纖維小黑籽春季埔里果汁之王

讀者迴響

熱門新聞

過年熬夜2秘招不傷身！醫揭：睡「這兩小時」＝肝臟充飽電

台中23歲情侶車禍亡　朋友跟車目睹嚇傻

巨乳人妻看演唱會遭爆頭射殺　球星老公目睹

除夕節目1女星出場率超高　網：婆媽超愛

年後先別減肥！　「4星座、4生肖」越胖財運越旺

醫警告「4道剩菜別加熱吃」：心腎恐壞掉

大樂透2.1億一注獨得！獎落苗栗公館

高空煙火「菊先銀」瞬爆　男子右臉炸裂身亡

《陰屍路》男星失蹤3天「陳屍車內」！享年31歲

藍心湄除夕邀他圍爐！曹西平感激：都不會忘記我

滑翔傘鬆脫！　遊客急墜91公尺「四肢全斷亡」

杜力超斜槓、法比歐成演員　《2分之一強》班底現況

人夫傳訊息「性慾強是好是壞」　她預感成真氣炸

機車1000公里換機油正確or錯誤

他問國道內線「開120算佔用」？

更多

最夯影音

更多
財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」

財神到！集資買一本刮刮樂　12員警幸運「刮中100萬」
公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

公雞聽媽指令「叫醒樓上姊姊」　叫到快沙啞：是要起床了沒？

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

緝毒犬Oden受訓1年　再見寄養爸媽「舌頭洗臉」

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

遊客玩滑翔傘下秒安全繩鬆脫 他91公尺高空急墜四肢全斷亡

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

13歲新北童與父遊高雄足跡曝　曾去饗食天堂、建國路3C店！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【毛孩】福氣過好年

【毛孩】福氣過好年

毛毛商城百元紅包大放送，還推出虎年貓狗福氣好禮組，滿額再送百元購物金，馬上逛！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面