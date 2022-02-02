專家揭百香果「從皮到果實」能穩定神經、助眠　還可改善過敏、牙周炎

▲百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢／台北報導

過去印象百香果生產於埔里，每年7月至隔年1月才會在市面看到，高雄區農業改良場指出，新技術栽培讓春季也能嚐到百香果，有豐富營養成分。農委會表示，百香果能改善過敏、牙周炎等狀況，小黑籽更是膳食纖維的來源。

高雄場表示，高屏百香果栽培面積粗估約100公頃，年產2000公噸，109年曾小量試銷加拿大，反應頗佳，但因國內需求大，目前仍以內銷為主，尤其3至5月為國產季節性水果相對貧乏季節，春季百香果市場供不應求，加上鮮食百香果需求上揚，加速催生春季百香果成為南台灣新興產業。

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高雄場提到，春季早收百香果於9至10月整地及定植種苗，透過燈照促進開花調節產期，可於隔年2至6月採收果實，生產過程避開7至9月颱風和雨季，所生產百香果品質佳且產量穩定，目前春季百香果的栽培模式每公頃產量約20公噸，為讓產期集中在3至5月，並使產量最大化，該栽培模式人力需求密集約在12月至2月，投入種植者需考量相關條件再加以布局。

▲高雄場表示，選購百香果時可注意選擇重量較沉及果汁較多果實。



依食品成分分析，100公克百香果果肉，熱量約66大卡，在水果裡的熱量排名為中等，百香果裡的小黑籽，是膳食纖維的來源。農委會表示，百香果富含維生素A、C、鎂、磷、鐵、鋅等營養成分，香氣濃郁，含有超過130種以上的芳香物質，被譽為「果汁之王」，從皮到果實，具有穩定神經、助眠，還能改善牙周炎、過敏和貧血等功效，果肉更有消炎作用。

高雄場提醒，選購百香果時可注意選擇重量較沉及果汁較多果實，若要馬上食用，建議選購果皮已有自然皺縮的果實。食用時將果梗端切開，以小茶匙舀取果囊品嘗鮮果，也可調製果汁冷飲、搭配茶飲做成百香綠茶、或與醃漬青木瓜調味涼拌入菜等。