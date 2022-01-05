獨／臥龍洞3屍跑山獸妻首參與！突感不適撥開雜草　驚喊：找到了

▲跑山獸太太羅勃依婉（左）首度參與山搜。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮臥龍洞古道傳出3名年輕男女懸疑殞命憾事，而過去參與山搜經驗豐富的捷克「跑山獸」羅培德、羅勃依婉夫婦，昨天也一起赴現場協助搜尋失蹤的郭姓男子、王姓女子情侶檔，而2具遺體竟被首次參與現場山蒐的羅勃依婉率先尋獲；羅勃依婉說，當時突然身體有不舒服的感應，才從一條小岔路逐步線索，也很感傷美麗秘境發生不幸，盼望事件能圓滿落幕。

羅勃依婉表示，臥龍洞離自家不遠，過去夫婦倆就常帶孩子、朋友去踏青，對地形環境相當熟悉喜愛，聽說該處發生命案後，除由羅培德先提供地圖、軌跡等相關資料給警消，昨天自告奮勇、首度跟羅培德一起參與現場搜救；夫婦倆於上午11點從現場出發、兵分2路，羅培德往較險峻的山路搜尋，她則隨警消、救難人員一同前進。

▲▼跑山獸太太羅勃依婉首次參與山搜，就發現臥龍洞情侶遺體。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉說，失蹤王女的母親也隨隊上山，自己也一直幫她打氣、鼓勵；臥龍洞古道僅3公里長，眾人走到盡頭後又折返、經過范姜姓男子遺體發現處時，身體突有不適感，接著發現一條小岔路地上留有落石，直覺地撥開雜草往岔路走去，果然發現地上有腳印，一邊加快腳步一邊大聲呼叫警消跟上，前進約200公尺後抬頭一看，就看見2具遺體吊在樹上。

羅勃依婉坦言，因為第一次近距離看到死屍，嚇得立刻拔腿往回跑，還不慎被斷枝殘木打到腳，直到警方、搜救隊和禮儀社人員陸續從山下前來支援，她想起大家其實都是來幫助死者的，心裡才比較鎮靜，繼續和羅培德留在現場做相關協助，讓遺體順利運下山。

▲▼跑山獸夫婦過去常帶孩子、朋友探訪臥龍洞古道。（圖／羅勃依婉提供）

羅勃依婉表示，出發前原本希望情侶倆只是迷路受困，也不斷為他們祈禱平安，可惜最後事與願違；而從消防隊員口中得知10年前就曾在相同地點救援過王姓女子，羅勃依婉不禁猜想：「他們一定是也很喜歡這個美麗的秘境，才會選擇再回到這裡吧？」她希望能幫助死者安息，並在天上守護其他山友的安全。