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臥龍洞古道3吊屍離奇身亡　生前綁鞭炮炸前女友「驅魔」被告

記者高堂堯／南投報導

埔里鎮臥龍洞古道2男1女遺體陸續尋獲、相驗解剖完畢，但詳細死因等案情仍撲朔迷離，甚至傳出案外案。死者王姓女子的母親5日拿出手寫信，控訴死者范姜姓男子的戴姓前女友誣告、導致3人尋短，但戴女家人反控3人曾以宗教信仰為由控制戴女，甚至將她全身綁縛鞭炮「驅魔」，造成其精神和身體嚴重受創，已提告傷害、恐嚇取財等罪嫌，檢方尚在偵辦中。

▲搜救隊人員將臥龍洞喪命情侶遺體運送下山。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

▲搜救隊人員將臥龍洞喪命情侶遺體吊掛、運送下山（下同）。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

檢警調查3名死者背景，發現范姜男、郭男分別來自嘉義市、台中市，郭的女友王女則是埔里在地人，3人原就熟識並同在埔里租屋居住。王母日前透露，范姜男和郭男喜歡蒐集並試驗「有能量、會發電」的東西，相信其中的神秘力量，也會描畫或進行一些旁人難懂的符咒和儀式，而王女則有靈異敏感體質，10年前念大學時就曾赴臥龍洞秘境探險，曾迷路被消防隊救下山。

至於家住新竹的戴女，是在2019年間透過線上交友認識范姜男，隨即一聲不響翹家，前往埔里與對方交往同居，之後郭姓情侶疑因辦法事，多次遭鄰居投訴妨害安寧，4人又在去年一起遷居中寮鄉。

為此，戴女家人報警協尋，最後警方在南投找到人。不過，家人將人帶回後發現，戴女精神恍惚、身上也遍布傷痕，細問下才知道范姜男等3人不但拿走手機、控制其行動，還稱她全身充滿「負能量」、若不處理會轉傳給家人，多次驅魔儀式、包括在身上綁縛並燃放鞭炮，還每次收取2萬5千元服務費，氣得戴女家人怒告范姜等3人傷害、恐嚇取財、詐欺等3罪嫌，未料案件尚在審理，3人竟同時殞命。

▲搜救隊人員將臥龍洞喪命情侶遺體運送下山。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

另外，據了解，第一具被發現的范姜男遺體嘴上還叼著菸，而郭男、王女遺體吊掛處地面則有威士忌、高粱和啤酒等空酒瓶，郭男更穿著紅色上衣，詭異畫面令現場參與搜救的人員不寒而慄。

檢警昨天會同法醫相驗並解剖郭男、王女遺體。不過，王母到場時，託殯儀館人員交給現場守候的媒體記者3封親筆手寫信，指名道姓地指控戴女誣告，才讓女兒在內的3人想不開尋短、含冤而死；而負責相驗的檢察官面對媒體詢問驗屍結果、是否體內有酒精反應等問題，均未做任何說明即離開。

▲搜救隊人員將臥龍洞喪命情侶遺體運送下山。（圖／神鷹山區搜救隊提供）

南投地檢署表示，戴女對3名死者提出的傷害等3項告訴，目前正偵辦中，將以最迅速的動作完成查證；至於3屍命案部分，死因是否與宗教信仰有關、是自殺或「被自殺」，檢警皆不願證實，檢方僅強調將請法醫儘快完成解剖採樣化驗等鑑定，以釐清真相。

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