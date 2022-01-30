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社會 社會焦點 保障人權

離譜！車停路中央呼呼大睡　累犯男酒測值達1.41恐噴12萬

▲酒駕男怠速車停路中央。（圖／南投警分局提供）

▲酒駕男車停路中央倒頭呼呼大睡。（圖／南投警分局提供，以下同）

記者高堂堯、唐詠絮／南投報導

南投埔里員警味正于、李享城28日清晨執行巡邏勤務，行經忠孝路段時，一部自小客車沒熄火停在路中央，車內散發濃濃酒氣，林姓駕駛坐在車內呼呼大睡，酒測值高達1.41毫升，最扯的是他連在哪裡喝酒、喝了多少酒都記不清楚，好險沒有發生事故，警訊被後依公共危險罪嫌移送。

據警方初步調查，林姓男子酒後開車返家，疑似黃湯下肚不勝酒力，半路上車輛沒熄火，直接在車內呼呼大睡，幸好警方即時發現主動攔查，防止可能事故意外發生，不然後果恐不堪設想，警方偵詢時發現，該名駕駛日前亦曾因公共危險罪嫌遭移送法辦，是酒駕累犯，明知酒後駕車是違法行為，卻依然再犯，醉到連自己如何發生酒駕都不清楚，恐將面臨12萬元罰金。

▲酒駕男怠速車停路中央。（圖／南投警分局提供）

▲酒駕男在車內呼呼大睡。

埔里警分局指出，酒後駕車係屬重大危害交通安全的行為，不僅危害駕駛人自身性命，更讓周遭無辜用路人生命、財產受到威脅，提醒駕駛人喝酒不開車，開車不喝酒，千萬不要以身試法。

警方同時呼籲民眾如年節餐敘有飲酒需求，想盡興喝酒又安全到家，可以喝酒前不開車或飲酒後以指定駕駛、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式安全回家，尊重自己及其他用路人的生命安全，切勿酒後駕車。

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累犯酒駕酒測值埔里南投

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