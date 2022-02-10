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家扶志工說故事幼童動手滾元宵　環球科大附幼提前歡慶小過年

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友聆聽雲林家扶大專生志工賴怡亭與賴冠宇講繪本故事介紹元宵節，另外更準備了紅豆、芝麻、抹茶餡和糯米粉讓孩子們一起七手八腳滾元宵，孩子們滾完元宵後，提著燈籠蹦蹦跳跳超開心。

「元宵節是什麼」幼兒園孩子充滿疑惑。雲林家扶大專生賴怡亭與賴冠宇拿著繪本分享元宵節由來，讓小朋友知道原來以前「元宵」是春節假期的最後一天，之後一切恢復正常生活，因此有「小過年」之稱。

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友聆聽雲林家扶大專生志工賴怡亭與賴冠宇講繪本故事介紹元宵節。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

賴怡亭與賴冠宇透過述說傳統故事，讓小朋友知道元宵節也是民俗中天官大帝聖誕，更有傳說是漢朝東方朔替侍女元宵解決思親之苦，為讓一家得以團圓的故事，至今把這個時節吃的「湯圓」稱為「元宵」，也象徵年頭佳兆、幸福團圓。

環科大董事長許淑敏帶領著A夢班小朋友，將糯米粉倒入米篩，再讓小朋友們將最喜歡的餡料做成小球狀一起放入米篩中，當一、二、三同時搖滾，深色的餡料瞬間變白，孩子們驚豔的笑聲瞬間充滿幼兒園。

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲孩子們滾完元宵後，提著燈籠蹦蹦跳跳超開心。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

園長何采樺及讓孩子們跟搖動竹篩，一邊說明滾元宵步驟，隨著口號劃圈圈般，大小朋友緊緊扶著竹篩「滾元宵」一顆顆小白球越來越大。園長何采樺說，帶領孩子一起做，讓他們個個驚奇無比，也讓古早風味傳統吉祥點心重現，體驗傳承充滿歷史教育意義的饗宴。

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲將元宵煮熟後讓孩子們享用正統手工扎實又有Q勁的元宵，體驗到團圓、幸福好滋味，期待新的一年都能圓圓滿滿。（圖／記者蔡佩旻攝）

環球科技大學董事長許淑敏表示，讓幼兒園孩子動手元宵來瞭解傳承更有意義，當孩子們搓餡、滾元宵，體驗傳統手工古法的製作後，包裹一層層雪糯米粉終於形成一顆顆白嫩圓潤的「元宵」，煮熟後也能享用正統手工扎實又有Q勁的元宵，體驗到團圓、幸福好滋味，期待新的一年都能圓圓滿滿。

▲元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友一起七手八腳滾元宵。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲小朋友將糯米粉倒入米篩，喊一、二、三後同時搖滾，深色的餡料瞬間變白，孩子們驚豔的笑聲瞬間充滿幼兒園。（圖／記者蔡佩旻攝）

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