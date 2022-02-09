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社會 社會焦點 保障人權

虎尾出現大型流動賭場　超商前「交通車」定點接送

記者蔡佩旻／雲林報導

年節期間不少國人以小賭怡情來聯繫情感，虎尾鎮日前遭有民眾舉報出現大型流動賭場，警方獲報後經多日佈線埋伏跟監蒐證確認犯罪事實，於昨(8)日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

虎尾警分局說明，獲報有流動賭場利用過年假期於轄內地區流竄，分局長黃維章知悉後立即指示偵查隊成立專案小組全力查緝。 經多日佈線埋伏跟監蒐證發現，該職業賭場為防警方查緝，不惜僱用交通車，於超商前定點接送賭客往返賭場，警方小心尾隨跟監才發現以廢棄工廠作為掩護的賭場，遂立即向雲林地方法院聲請搜索票獲准。

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲賭客以撲克牌為賭具，把玩俗稱「妞妞」之方式對賭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方於昨(8)日清晨5時許，由分局長黃維章率領偵查隊、埒內派出所警員，持搜索票前往該賭場執行攻堅後搜索，除當場查獲職業賭場負責人許嫌及荷官、清帳、記帳、把風等工作人員5人，另賭場中賭客共21人，其中更有外籍配偶。眾人以撲克牌為賭具，把玩俗稱「妞妞」之方式對賭，現場查扣抽頭金5萬餘元、賭客共同賭資103萬餘元、帳冊1本、賭具撲克牌2箱及無線電等證物。

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方於現場查扣抽頭金5萬餘元、賭客共同賭資103萬餘元、帳冊1本、賭具撲克牌2箱及無線電等證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警詢後將經營賭場之許姓犯嫌等5人依違反刑法第268條賭博罪移送臺灣雲林地方檢察署偵辦，犯罪所得108萬餘元依法沒入，另賭客黎女等21人依社維法各裁罰6000元。虎尾警分局長黃維章表示，「法律無假期，賭博害人又害己」，以往職業賭場使許多人沉迷賭博而疏於照顧家庭，造成多起家庭糾紛，警方在此呼籲犯嫌勿心存僥倖，以身試法。

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方除當場查獲職業賭場許姓負責人及荷官、清帳、記帳、把風等工作人員5人，另賭場中賭客共21人，其中更有外籍配偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林虎尾鎮出現大型流動賭場，警方昨日持搜索票執行攻堅、搜索，除將21名賭客依社維法各裁6000元外，將經營賭場許姓犯嫌等5人依違反《賭博罪》移送，沒入108萬現金及查扣相關犯罪器具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲警方除當場查獲職業賭場許姓負責人及荷官、清帳、記帳、把風等工作人員5人，另賭場中賭客共21人，其中更有外籍配偶。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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