已有5人確診　高屏新北10人家族旅遊全進台中集合

▲已有5人確診，高屏新北10人苗栗家族旅遊全進台中集合。（圖／屏東縣府提供）



記者游瓊華／台中報導

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內暴增37例本土病例，當中出現跨新北、高雄、屏東的不明感染源家族群聚。根據疫調資料顯示，該家族群聚中有5名確診者是分別住高雄、屏東、新北的五姊妹，家族過年回屏東娘家聚會，其中有10名親友一起到台中集合走春，之後再到苗栗家族旅遊。

▲屏東、新北確診足跡進台中，過年租車遊梧棲、嗑烏龍麵。（圖／市府提供）



根據疫調，五姊妹裡的大姊住新北、三姊住屏東，大姊和三姊一家、五妹等共10人在大年初二先到台中集合租車，並前往梧棲、大安等地走春吃飯，之後前往苗栗旅遊。

▲至少5名確診者到台中走春，由於病毒量高，衛生局長曾梓展也宣布加開3快篩站。（圖／記者游瓊華攝）



目前已知該家族已有5人確診，包括大姊的一對兒女（案19479、19480），還有三姊（案19440）、三姊一對兒女（案19468、19441）。台中市衛生局長曾梓展指出，五姊妹中的三姊一家在台中共同接觸者9人、三姊女兒、案19441接觸的朋友3人，共計匡列12人，PCR採檢全都陰性。

台中市政府今天也公布確診者足跡，包括高鐵台中站、頂魚寮公園、大安濱海樂園等6處。由於確診5人中，除了三姊兒子、案19468的Ct值29，病毒量低，其餘四人病毒量介於14到18.4之間，都是高病毒量，雖然在台中停留時間短，但市府仍不敢大意，到12日前在海線加開3處快篩站，呼籲有足跡重疊、有症狀者可前往快篩。