兩岸拼疫苗！科興Omicron疫苗本月臨床試驗　有望5月供應

▲科興研發針對Omicron疫苗。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科興控股中維生物技術有限公司副總裁孟偉寧10日表示，科興正研發針對Omicron的新冠疫苗，且有望5月前供應全球。此前，中研院也宣佈，生醫所研究員陶秘華、細生所特聘研究員吳漢忠以及院長廖俊智團隊，領先全球發表第一個台灣自製、針對Omicron的次世代mRNA疫苗。

據港媒明報報導，孟偉寧表示，科興正研發針對Omicron的新冠疫苗，自去年12月從港大團隊獲得相關病毒株後，動物試驗結果良好，希望本月在部分國家開展臨床試驗，下月能獲得結果，4月至5月能向全球供應相關疫苗。他進一步指出，科興正開發多價疫苗，更廣泛對付病毒，正進行動物實驗。

孟偉寧指出，科興已經向全球供應27億劑新冠疫苗，根據智利的數據，6至11歲兒童接種兩劑疫苗整體保護率達76%，對住院病例保護率則達87.6%。科興已在6個國家招募9186名6個月至17歲兒童研究疫苗效果，初步數據顯示安全性良好。

新冠病毒變異快速，Omicron去年11月23日在南非首度出現，短短不到4個月，已取代Delta成全球主要流行株，孟偉寧指出，儘管疫苗針對Omicron變體的有效性顯示下降，但科興疫苗第三針提高 T 細胞對抗當前更具傳染性新冠病毒變體的能力。他介紹，與第一劑疫苗相比，疫苗第三劑加強針的有效性更高，對當前的病毒變種（尤其是Omicron）有效。

此外，據《自由時報》報導，中研院自去年12月初便投入開發針對Omicron的mRNA疫苗，3週內接連完成疫苗模板製作以及mRNA疫苗實驗室生產等項目，並於1月31日由生醫所研究員陶秘華、細生所特聘研究員吳漢忠以及院長廖俊智團隊，發表第一個針對Omicron的次世代mRNA疫苗，使用Omicron株偽病毒測試所產生的中和抗體濃度，比原始株mRNA疫苗高出37倍，若作為第三劑使用，估計可以對抗目前所有的變異株。