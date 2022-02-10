開學前備戰！基隆完成73校園清消工作　通令各校維持隔板用餐

▲基隆完成73校園清消工作，通令各校維持隔板用餐。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

開學在即，為了降低傳染風險，基隆市環保局及各區清潔隊於2月8至10日完成了基隆市73所公私立學校及市立幼兒園，共81處校園戶外公共區域消毒工作。教育處表示，除要求所轄各校維持使用隔板用餐、每日落實量測體溫並通報外，也進行防疫物資盤點，並於開學前再次進行口罩及酒精配發。

教育處指出，各校針對班級教室、師生經常接觸的物品及學生交通車等區域加強清潔消毒經常接觸之門把、座椅、扶手及安全帶等處，若有隨車人員落實消毒手部之防疫措施，確保校園環境衛生安全，讓師生安心返校上課。

因應新冠疫情影響，市府教育處自成立防疫工作小組後，持續執行防疫措施至今不間斷，使本市校園防疫面面俱到無破口。除要求本府所轄各校維持使用用餐隔板、每日落實量測體溫並通報之外，也定期進行防疫物資盤點，並於開學前再次進行口罩及酒精配發。

▲基隆市府教育處自成立防疫工作小組後，持續執行防疫措施至今不間斷。

教育處指出，截自2月10日止共配發69萬8308片口罩、給予教授聽障生之教師使用之透明口罩3萬3130片、4萬6073瓶酒精（500ml）及402支額溫槍。目前各校物資量充足，設備也都有定期維護，物資整備超前佈署，為孩子的健康把關。



基隆市在教職員施打疫苗的狀況更是領先全國，衛生局安排在1月14至16日及19日為各校教職員進行第3劑疫苗施打，目前本府所轄各校已完成2劑疫苗施打之教職員覆蓋率達99%，第3劑疫苗施打覆蓋率近70%，並將於2月12日再次專案安排追打第3劑疫苗。

教育處表示，考量疫情尚未完全穩定，學校如於111年2月28日前有規劃辦理戶外教育活動者，建議暫緩或延期，俟疫情趨緩後再行研議辦理事宜，以維師生健康安全。



林右昌要求教育處於開學日至各校進行校園防疫工作抽查訪視，確保學校防疫工作落實執行。市府與學校將會持續關注中央所宣布之疫情狀況，滾動調整相關防疫政策；如有遇停課之情形，各校也做好線上教學的準備工作。

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