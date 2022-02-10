　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

玉米外銷價格狂飆　農糧署同意取消收購天花板限制

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

玉米外銷價格狂飆，價格落在約每公斤15元，高於農委會與農民契作價9元，立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今（10）日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談，農糧署同意未來售價超過9元部分將全數回饋給農民，取消今年每分地收購600公斤天花板限制。

四湖玉米農吳文陽陳情指出，國際期貨市場硬質玉米大漲，價格落在約每公斤15元，按照中央畜產會現行制度，硬質玉米購銷價高於每公斤9元的契作價格時，會收取20%~40%的手續費，農民扣除生產成本和手續費後，實際的收入微乎其微，盼農政單位積極處理。

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡易餘表示，政府為對抗通膨壓力，讓進口玉米免徵營業稅，非自由市場，而大量進口玉米勢必衝擊本土玉米農，他要求畜產會今年應該將購銷之價差全數補貼農民，讓農民能夠獲得其應有的收益。

蘇治芬也指出，國產玉米僅佔國內玉米使用2%，政府積極提高玉米自足率，理應鼓勵農民種植硬質玉米取代水稻，同時輔導土地較為貧瘠農田提升產量，而非跟農民計較價差，甚至與農民爭利。

農糧署副署長蘇茂祥表示，未來硬質玉米銷售平均價格超過9元部分，將研議輔導契作主體全數回饋給農民，今年取消繳售上限，每分地超過600公斤的部分，若農民願意賣給中央畜產會，會一併收購，最低繳售數量250公斤的限制，將用專案申請解套，另會請農改場進場輔導農民增加土壤肥力提升產量，或推薦適種作物。

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲玉米外銷價格狂飆，價格落在約每公斤15元，高於農委會與農民契作價9元。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）
 


►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►家扶志工說故事幼童動手滾元宵　環球科大附幼提前歡慶小過年

►虎尾出現大型流動賭場　超商前「交通車」定點接送

►快訊／雲林暗夜大火吞噬民宅　「整棟狂燒」火光嚇壞鄰居

►「要去買東西」12歲女童握1元硬幣街頭狂奔　暖警助母追回

►福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

ET快訊
羽生結弦跳出人類史上首個「4週半跳」！　獲國際認證
台中跟進北北桃　盧秀燕宣布「1人確診全校停課14天」
1女8男新竹泡溫泉！　小鮮肉「水下1動作」太驚人
搶停車位！2女街頭格鬥開打　她慘被壓地猛灌
北市擴大採檢　勤業眾信2924人結果出爐
「可不可」女店員感染源不明　汐止中興店公告停業14天
快訊／「可不可」手搖飲員工Ct值21　這7天有上班
桃猿公布6位啦啦隊練習生！她穿高衩泳裝辣翻　自帶61萬IG粉
快訊／北市最新足跡　曾去大同區、信義區藥局診所

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

玉米外銷價格狂飆　農糧署同意取消收購天花板限制

77歲獨居婦疾病纏身靠老人年金度日　潮警暖心所長施援手

台中警15天找回112名失蹤人口　協助返家團圓過年

屏東2／11如期開學　縣府清消201所學校

春節期間短短9天　台南固定測速照相告發3209件　安順庄大道最多　

視察三井OUTLET開幕前交通規劃　 黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

家扶志工說故事幼童動手滾元宵　環球科大附幼提前歡慶小過年

75歲以上長輩基礎劑涵蓋率　竹市全島第一

遇急難無力負擔醫藥、喪葬費　郭信良議長慰問伸援手

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

玉米外銷價格狂飆　農糧署同意取消收購天花板限制

77歲獨居婦疾病纏身靠老人年金度日　潮警暖心所長施援手

台中警15天找回112名失蹤人口　協助返家團圓過年

屏東2／11如期開學　縣府清消201所學校

春節期間短短9天　台南固定測速照相告發3209件　安順庄大道最多　

視察三井OUTLET開幕前交通規劃　 黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

家扶志工說故事幼童動手滾元宵　環球科大附幼提前歡慶小過年

75歲以上長輩基礎劑涵蓋率　竹市全島第一

遇急難無力負擔醫藥、喪葬費　郭信良議長慰問伸援手

解析匿名網友需求及生活型態　市場調查最佳解決方案

跳出人類史上首個「4週半跳」　羽生結弦獲國際認證

36款菜色無限續點！寒舍食譜再推吃到飽活動　只到4月底

跟進北北桃　盧秀燕宣布高中以下校園「1人確診全校停課14天」

郭俊麟有望開季一軍！丘總暖心設想　陳鴻文、曾峻岳定位不變

使喚男友媽手洗內褲！嬌嬌女「惹眾怒行徑」讓她開譙　兩老還護航

滿嘴芋泥太幸福！隱身台中「稻草芋頭」　外皮酥脆卡滋晚來買不到

台北信義驚現「320公分ATM」！　峮峮挑戰鈔票一把抓

太浪漫！情人節限定「紅玫瑰蛋糕、愛心千層」限量開賣

3天看診263人！屏東復健科女醫染疫　緊急匡列217人隔離採檢

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

台南打疫苗送關帝Q版燈籠！

黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

漁民做好養水及水質管理

春節台南固定測速照相告發3209件

無力負擔醫藥、喪葬費郭信良慰問

虎年走春藏金閣

更多熱門

相關新聞

柑橘表面全白像發霉！專家揭真相

柑橘表面全白像發霉！專家揭真相

秋末冬初正是台灣柑橘成熟季節，在台灣低海拔山林地區，幾乎都能見到柑橘果園的分布，更是春節應景水果之一，不過不少人有時看到水果表面變白色，好像抹上一層白粉，都以為發霉或壞掉，農委會說明，其實那是擦了防曬乳。

冬季甘藍冒紫紅色、夏天切開灰黑　專家解密

冬季甘藍冒紫紅色、夏天切開灰黑　專家解密

年前菜價低　雲林縣府呼籲民眾多加採購讓農民過好年

年前菜價低　雲林縣府呼籲民眾多加採購讓農民過好年

「接粒挺釋迦」國道9站服務區10處加油站　共銷鳳梨釋迦主打「載了就走」

「接粒挺釋迦」國道9站服務區10處加油站　共銷鳳梨釋迦主打「載了就走」

批翁重鈞家族特權賣軍糧　蔡易餘挨告2次結局不同

批翁重鈞家族特權賣軍糧　蔡易餘挨告2次結局不同

關鍵字：

玉米價契作農民陳情農糧署四湖鄉

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面