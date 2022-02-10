玉米外銷價格狂飆　農糧署同意取消收購天花板限制

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

玉米外銷價格狂飆，價格落在約每公斤15元，高於農委會與農民契作價9元，立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今（10）日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談，農糧署同意未來售價超過9元部分將全數回饋給農民，取消今年每分地收購600公斤天花板限制。

四湖玉米農吳文陽陳情指出，國際期貨市場硬質玉米大漲，價格落在約每公斤15元，按照中央畜產會現行制度，硬質玉米購銷價高於每公斤9元的契作價格時，會收取20%~40%的手續費，農民扣除生產成本和手續費後，實際的收入微乎其微，盼農政單位積極處理。

▲立法委員委蘇治芬、蔡易餘接受雲林四湖鄉農民陳情，今日邀農糧署、中央畜產會人員與農民座談。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

蔡易餘表示，政府為對抗通膨壓力，讓進口玉米免徵營業稅，非自由市場，而大量進口玉米勢必衝擊本土玉米農，他要求畜產會今年應該將購銷之價差全數補貼農民，讓農民能夠獲得其應有的收益。

蘇治芬也指出，國產玉米僅佔國內玉米使用2%，政府積極提高玉米自足率，理應鼓勵農民種植硬質玉米取代水稻，同時輔導土地較為貧瘠農田提升產量，而非跟農民計較價差，甚至與農民爭利。

農糧署副署長蘇茂祥表示，未來硬質玉米銷售平均價格超過9元部分，將研議輔導契作主體全數回饋給農民，今年取消繳售上限，每分地超過600公斤的部分，若農民願意賣給中央畜產會，會一併收購，最低繳售數量250公斤的限制，將用專案申請解套，另會請農改場進場輔導農民增加土壤肥力提升產量，或推薦適種作物。

▲玉米外銷價格狂飆，價格落在約每公斤15元，高於農委會與農民契作價9元。（圖／立法委員蘇治芬辦公室提供）





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