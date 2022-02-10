　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名經商失利婦人2月8日中午駕車外出，手機即關機音訊全無，家人急如熱鍋上螞蟻，趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力沿著婦人可能經過路線地毯式找尋，一直到當天晚間9點多才在舊虎尾溪出海口堤岸尋獲人車，並將企圖輕生已呈現半昏迷情況婦人送醫，及時挽回寶貴生命。

雲林縣警察局臺西分局接獲通報後，儘管婦人失聯到報案時間僅數小時，但因家屬指出婦人最近心情低落狀況，行為異常、人命關天，警方獲報不敢大意，分局長黃念生指示啟動緊急協尋機制，由各轄員警依婦人可能的行車動線展開搜尋，幸數小時後在人煙罕至堤岸道路找到人車，並將婦人緊急送醫。

警察局局長李謀旺讚許警員「不辭辛勞，救人一命，辛苦了，謝謝大家！」並指示從優敘獎以鼓勵警員善舉，臺西警分局長黃念生表示，此緊急協尋救援成功案件，有賴於分局團隊的積極作為和契而不捨的精神。也呼籲民眾如發現身邊親友有情緒低落，應多加施予關心、陪伴，避免發生無法挽回的憾事，提醒鄉親當發現身旁親友需要求助時，可以撥打安心專線(0800-788995)與生命線(1995)求助。

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►虎尾出現大型流動賭場　超商前「交通車」定點接送

►快訊／雲林暗夜大火吞噬民宅　「整棟狂燒」火光嚇壞鄰居

►「要去買東西」12歲女童握1元硬幣街頭狂奔　暖警助母追回

►深夜自撞車卡平交道　離譜男棄車落跑！酒測值曝光

►福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗
 

ET快訊
第22期疫苗明午截止！最新預約人數出爐　莫德納只剩5.8萬份
彰化圓環「蓮花燈塔」拆光！結果變墳墓　網譏：清明快到了
快訊／新莊民宅大火！1人「倒陽台燒成焦屍」　還有人受困
台中女收「+46」簡訊　信用卡慘遭盜刷5位數
三星新旗艦S22登場！　「三大升級」有史以來最強
看懂自動駕駛「5等級」　解放雙手要到這一階段
以為刮刮樂沒中！他準備丟掉「驚見TTT代碼」　一查中2100

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

財神來報到　愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎

拐杖男牽機車險跌倒　警伸援手護送返家

婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

大年初六深夜尋獲失聯1個月少女　台東警苦勸助團圓

台南市教育局力推10部反毒創意短片　黃偉哲：深化學童防毒認知能力

台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

《華燈初上》第 3 部 正式預告

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

學生過馬路險被粗心駕駛撞　英勇女警及時推開捨身救下

瘦子「腹肌只存在一天」過年大發福　沒給女友紅包...霸氣喊「扶養是日常」

吳建豪合體言承旭！認F4有心結　最後不那麼開心：每人都有嫉妒

法鬥犬開心狂奔越水溝找媽　沒踩穩慘墜落秒呆：我在哪

竹北遠百拆掉「停車場大魔王」 小老婆殺手一夜掰！網拍手叫好

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

台東成功鎮多元照顧服務中心啟用　讓長者更加有感

情人節浪漫看光影　2022水岸花都元宵活動登場

財神來報到　愛購台東消費季首次開放民眾到場抽獎

拐杖男牽機車險跌倒　警伸援手護送返家

婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

大年初六深夜尋獲失聯1個月少女　台東警苦勸助團圓

台南市教育局力推10部反毒創意短片　黃偉哲：深化學童防毒認知能力

台南市抽驗日本進口食品輻射檢測殘留　衛生局：全數合格！

按讚！最簡單功能改變行銷業　卻犧牲隱私、養出被讚數綁架成癮世代

會議減廢行動開跑！　台東縣府以身作則

剛出門倒垃圾！新莊妻返家驚見「房屋起火」　丈夫燒成焦屍

愛不是說說而已！12星座早把你「疼到心肝裡」3大表現

突破法規限制　台東縣兼任行政教師不休假加班費取消上限

無照酒駕挨罰4.5萬　桃園男拖9年拒繳！存款入帳立馬被扣

議員被提名人酒駕風波惹議　民眾黨今開鍘：林致兵退選、陳品杰退黨

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離

錄取率超高！「考上1職業」他後悔了　網嘆：一堆人被騙進去

麗臺、智原等個股　遭列當沖警示

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

地方熱門新聞

即／台中工廠深夜大火！警消急灌救

電瓶可以永久不壞？「天揚」推新科技

法拍會來！VOLVO V60 下殺5折起

參選桃園市長？　羅智強等走完謝票行程

台61線南下38k至47k路段　2/11-12施工交管

鹹豬手+露鳥俠！苗警公布警示地點

黃偉哲喜報台南購物節破百億消息

五大隊辦理新進人員訓練及測驗提升戰力

台南打疫苗送關帝Q版燈籠！

黃偉哲赴麻豆國小學校視察校園防疫整備

春節台南固定測速照相告發3209件

77歲獨居婦疾病纏身　潮警暖心所長施援手

漁民做好養水及水質管理

無力負擔醫藥、喪葬費郭信良慰問

更多熱門

相關新聞

環球科大附幼提前歡慶小過年

環球科大附幼提前歡慶小過年

元宵節即將到來，環球科技大學附設幼兒園為讓幼童更深體驗傳統節慶，董事長許淑敏與幼兒園長何采樺帶領著小朋友聆聽雲林家扶大專生志工賴怡亭與賴冠宇講繪本故事介紹元宵節，另外更準備了紅豆、芝麻、抹茶餡和糯米粉讓孩子們一起七手八腳滾元宵，孩子們滾完元宵後，提著燈籠蹦蹦跳跳超開心。

雲環保餐具租賃去年成果豐碩　今年持續推動

雲環保餐具租賃去年成果豐碩　今年持續推動

虎尾出現大型流動賭場　交通車定點接送

虎尾出現大型流動賭場　交通車定點接送

女童握1元硬幣街頭狂奔　警助母追回

女童握1元硬幣街頭狂奔　警助母追回

40歲私募大佬夜跑失蹤　1個月後警尋獲遺體

40歲私募大佬夜跑失蹤　1個月後警尋獲遺體

關鍵字：

雲林臺西警分局協尋自殺

讀者迴響

熱門新聞

病妻臨走前許願「想和前男友做愛」　老公崩潰

IG也退燒了！22歲↓妹子笑：老阿姨在玩的

高雄確診情侶超會排行程！網見足跡跪了

猴群咬殺5歲女童！爸目睹她被剝皮慘死

他-5°C跳冰河　愛妻錄下慘死瞬間

明金成靈堂遺照曝光！遺孀淚崩親挑選「這張就是帥」

白癡公主掰了妹妹頭「變超正」！

快訊／本土暴增37例！又有不明感染源　另增46境外

快訊／新北+17最新足跡　彩券行、好市多、全聯、711、麥當勞

啦啦隊女神借睡前任家「被上下摸」

焦凡凡大學超辣「自己都被電到」！　舊照看呆網

祖雄「女手抓18CM巨鵰照」瘋傳！　尺度超大被IG刪

疫情取消赴美探親　徐乃麟曝「小兒子在美國確診Omicron」

3歲童掉進油鍋全身炸爛！媽淚：只剩五官完好

領完年終就離職「忠誠度低」　網1關鍵回嗆

更多

最夯影音

更多
《華燈初上》第 3 部 正式預告

《華燈初上》第 3 部 正式預告
明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

明金成驟逝享年51歲…留未滿月雙胞胎　執導《我的秘密花園2》成人生代表作

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

考機車駕照？先來林口魔王彎道　超窄好難騎...網笑：牆上都戰績

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

不掃實聯制「我熟客、很麻煩」　店員大聲公求配合聲音超無奈

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

王思佳教小王美「先喊爸爸」有陰謀　女兒取名「Jasmine」記者：是綠茶？XD

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面