婦人意志消沈欲輕生　警消苦尋8小時海邊堤岸找到人車

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一名經商失利婦人2月8日中午駕車外出，手機即關機音訊全無，家人急如熱鍋上螞蟻，趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力沿著婦人可能經過路線地毯式找尋，一直到當天晚間9點多才在舊虎尾溪出海口堤岸尋獲人車，並將企圖輕生已呈現半昏迷情況婦人送醫，及時挽回寶貴生命。

雲林縣警察局臺西分局接獲通報後，儘管婦人失聯到報案時間僅數小時，但因家屬指出婦人最近心情低落狀況，行為異常、人命關天，警方獲報不敢大意，分局長黃念生指示啟動緊急協尋機制，由各轄員警依婦人可能的行車動線展開搜尋，幸數小時後在人煙罕至堤岸道路找到人車，並將婦人緊急送醫。

警察局局長李謀旺讚許警員「不辭辛勞，救人一命，辛苦了，謝謝大家！」並指示從優敘獎以鼓勵警員善舉，臺西警分局長黃念生表示，此緊急協尋救援成功案件，有賴於分局團隊的積極作為和契而不捨的精神。也呼籲民眾如發現身邊親友有情緒低落，應多加施予關心、陪伴，避免發生無法挽回的憾事，提醒鄉親當發現身旁親友需要求助時，可以撥打安心專線(0800-788995)與生命線(1995)求助。

▲雲林一名經商失利婦人駕車外出，手機即關機音訊全無，家人趕緊求助警方協尋，臺西警分局動員警力地毯式找尋，最後尋獲人車，並將已呈現半昏迷情況婦人送醫挽回寶貴生命。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995



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