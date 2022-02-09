「要去買東西」12歲女童握1元硬幣街頭狂奔　暖警助母追回

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉鬧區街頭上月29日出現一名12歲女童僅著單薄衣物在街上狂奔，其母親在後頭上百公尺距離起喘吁吁追趕，所幸婦女巧遇巡邏員警，警員熱心協助，驅車沿巷弄找到手握一塊錢硬幣打算去買東西的女童，最後女童在警員勸導後才願意與母親返家，結束這場街頭追奔記。

▲婦女無奈向警方說，12歲女兒有情緒障礙問題，需要服用藥物控制，突然情緒不穩定跑出門，獨自在外一定會發生危險，還好員警主動幫忙才能找回女兒，不然後果將不堪設想。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局臺西分局指出，麥寮分駐所警員蔡佾璋、溫捷恩、役男林洧立1月29日執行巡邏勤務，於14時40分於中山路前發現一名小女孩身著單薄衣物徒步奔跑，後方有名黑衣女子神色緊張、臉色蒼白在後方追趕，立即趨前了解。

警員詢問婦女有什麼需要幫忙，婦女邊跑急說女兒逃家，剛剛在街上找到，但卻怎麼也叫不回來，而自己因剛打疫苗身體不適跑不動追不上，拜託警方幫忙找回女兒。員警立即駕駛巡邏車沿巷弄內搜尋找到小女孩，女童手握一塊錢天真向警員說要去買東西。

婦女一會兒從後方氣喘吁吁趕到，向警方表示，上班時接到家中二女兒來電，說大女兒情緒失控跑出家門不知去向，四處找尋後在街上發現大女兒身影，但是不管她在後方如何呼喊，女兒都不理她，且越跑越遠。

婦女無奈向警方說，女兒已12歲外表看似正常，但因有情緒障礙問題，需要服用藥物控制，因照顧上力不從心最近有討論送到其他地方求助，但女兒似乎知道，最近情緒都不穩定才突然跑出門，還好員警主動幫忙才能找回女兒，不然後果將不堪設想。

女童握著手上的一塊錢向警員說，她要去買東西，不願意跟媽媽回去。警員了解婦女的苦心後，向女童慢慢勸導，所幸在員警軟語溫言開導下女童才平靜的與母親坐上巡邏車到母親汽車的停車處一起回家，婦女對於警方主動積極關心，並貼心勸善為民服務之精神由衷感謝。

臺西警分局長黃念生表示，加強重要節日期間為民服務工作不打烊，提醒民眾，親子間要能夠溝通無礙，務必要多陪伴建立信任，情緒障礙更需花費更多心思，如真的有問題可以撥打110報案協助，將會儘速派員到場給予協助或轉介相關單位協助。

▲警員了解婦女的苦心後，向女童慢慢勸導，所幸在員警軟語溫言開導下女童才平靜的與母親坐上巡邏車到母親汽車的停車處一起回家。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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