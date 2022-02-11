港府欲求助內地提升檢測量至60萬次／日　擬建港版火神山應對

▲香港民眾大排長龍等待核酸檢測。（圖／香港01）

文／香港01

全港各區爆發新冠疫情，檢疫中心連日來大排長龍，市民動輒要排隊數小時始能檢測，之後又要再等兩三日才有檢測結果。《香港01》收到消息，港府官員將於周六日到深圳與內地商議派員來港協助抗疫的安排，爭取將每日檢測量倍增至60萬次，另尋求援助興建港版「火神山」醫院，集中、大量接收確診病人。

▲香港疫情致本土確診人數暴增，港府檢測力不足欲求助深圳支援。（圖／香港01）

港府高層將於本周末前赴深圳召開緊急專家會議，重點之一是安排大量檢測人員，火速來港支援各區檢測。據進一步了解，港府力爭把現時每日檢測量，由20多萬最少翻升至60萬，若內地當局能提供更多，自然歡迎。

港府深明大量確診者目前延留在家中隔離，極不理想，正物色合適地點，擬火速建立一個類似「火神山」的隔離及醫療處所，把數以千計的初步陽性患者，盡快遷往該處，防止家中隔離期間，再感染家人。

一位可靠消息人士表示，目前香港每日檢測量僅得20萬，即使月底於馬鞍山設立火眼實驗室，提升每日檢測量也僅升至30萬，故是次回深圳開緊急會議，正力爭每日檢測量，可望翻一倍，即最少增加至60萬，因而依此計算要爭取內地當局派出多少人手來港支援。

▲香港多地呈現排隊等檢測的情況。（圖／香港01）

當然內地姊妹省市能夠騰出更多人手，協助香港每日檢測量升至80萬、甚至100萬，特區政府自然歡迎，然而，也要考慮內地各省市當前的承受能力。事實上，深圳過去一旦大舉檢測，也時常獲廣州及珠海市全力抽調人手支援。故是次也希望內地「八方支援」血濃於水的香港。消息人士續說，內地的流動檢測車相當有效，故希望爭取盡快派出最少100輛來港火速星援。

消息人士承認，當前數以千計初陽患者留在家中隔離，是極不理想，然而連亞博館都已住滿了來自安老院的隔離人士。目前，當局正火速物色一個合適地點及處所，務求盡快把所有初陽患者遷往該處，集中隔離及作出醫療照護，相信數日便可公布。

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